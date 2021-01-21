Звезда «СашаТаня» Алина Ланина рассказала об экстремальных родах

Москва, 21 января. Звезда «Защитников» и «СашаТаня» Алина Ланина подверглась риску, выбрав отдаленный роддом при предрасположенности к быстрым родам. Актриса едва не родила прямо в такси.

Ланина призналась, что главным критерием выбора роддома была не его близость к дому, а «идеальная база» для мягких родов. Знаменитость взвесила все «за» и «против», как при выборе спутника жизни, и нашла подходящий вариант. То, что больница была в часе езды, чуть не сыграло с ней злую шутку. Когда начались схватки, Ланиной пришлось ехать на такси: водитель никак не ожидал воскресным утром везти рожающую девушку в роддом, а не молодежь из баров.

«По дороге я забыла все нужные слова для схваток, как учили на курсах, помнила только, что нельзя пищать, визжать, только низкий голос и «идти навстречу боли», но это много слов, поэтому я аки баритон громко, низко распевала «навстречу, навстречу...» — вспомнила звезда.

Акушерка актрисы работала не в той больнице, куда она отправилась после начала схваток, но успела добраться вовремя. Знаменитость рожала в воду: малыш появился на свет всего через 40 минут после приезда в роддом.

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