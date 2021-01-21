«МиГ» запатентовал систему, которая не дает истребителю попасть в штопор

Москва, 21 января. Инженеры корпорации «МиГ» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») запатентовали комплексную систему, которая ограничивает предельно допустимые нагрузки самолета.

Разработка исключает падение машины в штопор, отметили в пресс-службе ОАК. Разработка уже протестирована и установлена на самолеты МиГ-35 и МиГ-29М/М2. Система состоит из двух частей: первая позволит машине оставаться в пределах допустимых углов для атак, а вторая часть системы не допускает перегрузки самолета при маневрировании.

За счет системы самолеты значительно улучшили свои тактико-технические характеристики. Работа над проектом заняла у специалистов ОАК пять лет. Испытания вели в различных условиях полета, неоднократно опробовав систему во время маневрирования. Предыдущие образцы ограничителей были механическими — ручка управления самолетом отталкивалась, как только максимальный угол атаки был достигнут, но это мешало пилотам.

«Сложность заключалась в том, что нужно было держаться в рамках предельных параметров во всей области маневрирования, не ухудшив технических свойств боевой машины», — поделился с журналистами деталями разработки заместитель главного конструктора по системам управления корпорации «МиГ» Юрий Оболенский.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что маневренность МиГ-35 произвела сильное впечатление на экспертов итальянского издания L'Antidiplomatico. Они присвоили истребителю звание самого интересного представителя линейки самолетов поколения 4++.