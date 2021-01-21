Российский Су-57 может стать гвоздем программы на авиашоу в Индии

Нью-Дели, 21 января. Как указывает The Economic Times, Индия испытывает все больший интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 может принять участие в авиашоу Aero India 2021 в Бангалоре, которое пройдет в феврале, о чем сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники среди организаторов мероприятия. Для Су-57 это может стать дебютом в Южной Азии, а в будущем он может пополнить авиапарк индийской армии. Нью-Дели и Москва уже вели переговоры о покупке партии истребителей.

Вместе с Су-57 в авиашоу примет участие российский истребитель Су-30МКИ, индийский Tejas, американский бомбардировщик B-1 и закупленный у Франции истребитель Rafale. Все билеты на шоу уже распроданы.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения воздушных и наземных целей и подавления систем ПВО противника.

Ранее Федеральное агентство новостей передало, что партия истребителей поступила в авиаполк, который дислоцируется в Южном военном округе. Перед поступлением в строевую часть Су-57 прошел испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске.