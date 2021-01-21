Политолог назвал депопуляцию на Украине естественным процессом

Москва, 21 января. Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал текущую ситуацию на Украине. Об этом сообщают СМИ.

Андрей Суздальцев уверен, что на Украине стремительными темпами идет сокращение местного населения. По мнению российского политолога, связано это с рядом причин, среди которых, например, гражданская война и развалившийся единый рынок с РФ.

«Численность населения Украины за январь — ноябрь 2020 года сократилась на 272 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины. Для сравнения за этот же период 2019 года убыль составила 230 тыс. человек», — сказал эксперт.

Суздальцев считает, что сейчас на Украине основой экономики стал аграрный сектор, которому не нужны большие массы людей. Вместе с тем соседние страны заинтересованы в новой рабочей силе, поэтому они будут рады украинцам. Таким образом, Незалежная становится «резервуаром», отток населения из страны в сложившихся условиях неизбежен, заявил политический эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высмеял достижения Незалежной после государственного переворота.