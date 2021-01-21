Снижение заболеваемости СОVID-19 зафиксировано в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 января. Коечный фонд Санкт-Петербурга для ковидных пациентов свободен на 28,6%, это произошло благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в городе.

Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию распространению коронавируса. Количество обращений за медицинской помощью больных СОVID-19 снизилось по отношению к прошлой неделе, зарегистрировано 3400 обращений против 4011. В стационарах снизилось число амбулаторных больных с диагнозом СОVID-19.

На сегодняшний день координационный совет отметил уменьшение количества госпитализаций с коронавирусом и пневмонией. Динамика эпидпроцесса говорит о снижении интенсивности распространения СОVID-19, сказано в сообщении межведомственного совета.

Тем не менее Роспотребнадзор считает ситуацию с коронавирусом в Северной столице напряженной. Специалисты ведомства считают, что введенные Смольным ограничения положительно повлияли на эпидобстановку, но глобального снижения заболеваемости пока не наблюдается.