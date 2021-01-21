Политолог усомнился в ораторских способностях Байдена

Москва, 21 января. Новый президент США Джо Байден не отличается красноречием. На инаугурации он продемонстрировал его посредственные ораторские способности.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов рассказал, что во время церемонии вступающий в должность глава государства должен в концентрированном виде рассказать о будущей политике. Хороший оратор выступит ярко, его речь разойдется на цитаты, которые будут долго перепечатывать местные и зарубежные СМИ.

«Речь Байдена показала, что он, конечно, явно не оратор», — отметил политолог.

В выступлении он не сказал ничего принципиально нового о своих взглядах. Речь нельзя назвать вдохновляющей, она оказалась намного бледнее обращений бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа.

Инаугурация — это праздник для страны. На ней граждане ждали впечатляющего выступления нового лидера.

Федеральное агентство новостей сообщало, что церемония в Вашингтоне прошла без изюминки. Ее главным объектом в шутку назвали стильную золотую пряжку на костюме супруги Обамы Мишель.