Экипаж российского корабля «Пытливый» проведет учения в Черном море

Москва, 21 января. Экипаж российского корабля «Пытливый» проведет учения совместно с береговыми противокорабельными комплексами «Бал» и «Бастион», сообщили в Черноморском флоте (ЧФ) РФ.

Маневры будут проведены в акватории Черного моря, отметили в штабе ЧФ. Уточняется, что сторожевой корабль уже вышел в море и выдвинулся в заданный квадрат, где экипажем будут выполнены тренировочные задачи по борьбе с морской и воздушной военной техникой условного противника.

«СКР «Пытливый» совершает переход в назначенный район в акватории Черного моря для отработки комплекса корабельных учений с выполнением задач по ведению условного морского боя с одиночным кораблем, а также по противоминной и противовоздушной обороне», — отметили в Черноморском флоте.

Ранее стало известно о первых в нынешнем году учениях морского инженерного полка Северного флота, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей. Военнослужащие выполнили ряд тренировочных задач в условиях Арктики и Крайнего Севера.