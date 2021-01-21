Корвет «Алдар Цыденжапов» был включен в состав Приморской флотилии ТОФ

Москва, 21 января. Новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» продолжит службу в составе Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

О соответствующем решении командования российского флота стало известно 21 января. Корвет останется на службе Приморской флотилии ТОФ и будет включен в состав 165-й бригады, которая базируется во Владивостоке, хотя изначально предполагалось, что корабль отправят на Камчатку.

Как заявили в пресс-службе ВМФ РФ, новый корабль усилит оборону юго-восточных границ России в Тихом океане. Приморский флот активно вовлечен в обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Корвет «Алдар Цыденжапов» был заложен на верфи в Комсомольске-на-Амуре в 2015 году. Он был спущен на воду в 2019 году и отправился в плавучий док «Зея», который доставил его во Владивосток для прохождения государственных испытаний. Судно предназначено для патрулирования, борьбы с надводными кораблями противника и поддержки морского десанта.

В декабре Федеральное агентство новостей сообщило, что по случаю передачи «Алдара Цыденжапова» Тихоокеанскому флоту во Владивостоке прошла церемония торжественного поднятия флага.