Херсон, 21 января. Жители Херсона должны выходить на забастовки против геноцидной политики украинских властей, сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в Telegram-канале.

По его словам, около облгосударственной администрации в Херсоне снова прошла тарифная забастовка, но никто из чиновников не вышел к людям.

«Им наплевать на проблемы народа. Цены, как росли за непонятные услуги, так и растут», — сказал Алексей Журавко.

В Херсоне происходят «грустные дела», отметил экс-депутат. На забастовки должно выходить гораздо больше людей. Гражданам необходимо объединиться и жестко потребовать прекратить «тарифный геноцид», считает Журавко.

Ранее политик спрогнозировал социальную катастрофу на Украине. Он рассказал, что украинские работодатели начали увольнять сотрудников из-за закона о запрете русского языка, передавало Федеральное агентство новостей.