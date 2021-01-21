Названы главные пищевые ошибки отдыхающих в Таиланде

Бангкок, 21 января. Чрезмерное употребление морепродуктов и экзотической еды в Таиланде приводит к проблемам со здоровьем у туристов, сообщила переехавшая в экзотическую страну россиянка.

Иностранцы, которые приезжают в Таиланд, хотят попробовать всю азиатскую кухню, в том числе суп Том Ям и салат Сом Там. Высокое содержание перца в этих блюдах приводит к болям в животе, отметила она.

«Русские туристы в принципе не привыкли к острой пище», — отметила россиянка.

Кроме того, очень часто отдыхающие налегают на дешевые морепродукты, которые покупают на местных рынках. Из-за этого на следующий день они мучаются от расстройства желудка.

«Виновата не еда, а «голодные глаза» приезжих», — пояснила жительница Таиланда.

Русским туристам она порекомендовала поделить приемы пищи для того, чтобы попробовать все местные деликатесы без вреда для здоровья. Блогерша также посоветовала пробовать уличную еду и не бояться покупать блюда в передвижных уличных тележках, на которых готовят популярные азиатские блюда.

Недавно стало известно, что власти Шри-Ланки приняли решение об открытии границ для всех туристов. Им потребуется отрицательный тест на коронавирус, чтобы посетить Шри-Ланку. Получить его необходимо не ранее чем за 96 часов до вылета.