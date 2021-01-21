Банк России объяснил разницу между инвестициями и сбережениями

Москва, 21 января. Важно разделять финансы, необходимые для формирования «подушки безопасности», и вложения с целью долгосрочного накопления, подчеркнул первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов.

Представитель регулятора рассказал, что несколько сот тысяч россиян вложили 600 млрд рублей в сложные структурные продукты. Большинство неквалифицированных инвесторов использовало именно сбережения, которые должны применяться не для инвестиций, а только как «подушка безопасности».

Для сберегательных целей хорошим вариантом являются вклады со страховкой в размере 1,4 млн рублей, которую гарантирует государство. Если же человек хочет накопить на первый взнос по ипотеке, подойдут гособлигации на срок, наиболее подходящий для реализации плана.

«Подушка безопасности» считается достаточной и надежной, если ее размер достигает суммы от девяти до 24 зарплат, а все, что сверх этого, уже можно инвестировать. Большей части населения это не нужно, иначе не остается свободных денег, вот почему многие вкладывают в сложные для себя инструменты свои сбережения, пояснил Швецов.

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