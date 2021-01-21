Российские саперы обнаружили в Лаосе более 300 мин и боеприпасов

Москва, 21 января. Российские саперы продолжают поиск и очистку на территории Лаоса от мин при помощи современных средств обнаружения.

Специалисты из Международного противоминного центра ВС России участвуют в гуманитарном разминировании Лаоса. Сейчас они находятся на территории в районе аэродрома Тхонгхайхин провинции Сиангкхуанг. В ходе очистке порядка двух гектаров местности было обнаружено более 300 взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны России.

Чаще всего встречаются артиллерийские боеприпасы и части американских кассетных снарядов. Нередко они находятся на глубине до 170 см. Однако благодаря продвинутым металлоискателям россияне эффективно справляются с поставленными задачами. Российские инженеры прибыли на территорию Лаоса уже в третий раз. Сейчас там находятся 32 военнослужащих.

Ранее бывший сапер рассказал о важности работы военных инженеров как в условиях боевых действий, так и в мирной жизни.