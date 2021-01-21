Президент Аргентины поблагодарил центр Гамалеи за «Спутник V»

Буэнос-Айрес, 21 января. Аргентинский лидер Альберто Фернандес выразил благодарность российским ученым за работу над вакциной от коронавируса «Спутник V».

Президент Аргентины сегодня, 21 января, прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Ему ввели первую дозу российского препарата «Спутник V». После этого он поблагодарил специалистов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи за проведенную над вакциной работу.

«Я благодарю Центр им. Гамалеи за его научную работу, а также тех, кто работал для того, чтобы мы получили вакцину», — написал Альберто Фернандес в Twitter.

«Спутник V» — первая вакцина от коронавирусной инфекции, которая поступила в Аргентину. Согласно договору между властями страны и Российским фондом прямых инвестиций, аргентинские медучреждения получат 10 млн доз препарата.