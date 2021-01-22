Мутация COVID-19 из ЮАР оказалась стойкой к антителам

Кейптаун, 21 января. Мутация коронавируса, выявленная в ЮАР, продемонстрировала стойкость к антителам. Это может снизить эффективность разработанных вакцин.

Эта мутация «ускользает» от антител, которые вводятся при помощи плазмы крови, взятой у перенесших инфекцию людей. Новый штамм коронавируса получил обозначение 501Y.V2. Сейчас ученые пытаются выяснить, насколько эффективны современные вакцины против этого типа вируса.

Врачи назвали главную проблему, с которой сталкиваются люди, перенесшие COVID-19. Не у всех сразу получается восстановить работу желудка. Чаще всего такие проблемы возникают у тех, кто во время лечения принимал антибиотики.