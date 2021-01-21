Западные эксперты пророчат большое будущее новому фронтовому истребителю РФ

Рим, 21 января. Новый легкий фронтовой истребитель, который создается российскими специалистами, будет иметь огромную популярность в мире.

По мнению экспертов итальянского издания InsideOver, потребность в создании легкого истребителя продиктована ситуацией на экспортном рынке, где на них есть большой спрос. Кроме того, в распоряжении российских военных всегда было как минимум два типа тактических истребителей, которые дополняли друг друга, передает «ПолитРоссия».

«В начале прошлого месяца генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов подтвердил, что было поручено разработать одномоторную боевую платформу пятого поколения», — говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что новый российский истребитель станет дальнейшим развитием экспериментального МиГ-1.44, работы над которым велись еще до начала создания американского F-22. Он будет малозаметным и маневренным. Кроме того, разработчики планируют оснастить машину внутренними отсеками для ракет, так как данная конструкция крайне интересна для многих потенциальных покупателей.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы Ирака планируют поменять американские истребители на Су-57. Низкая эффективность и дорогостоящее обслуживание американских истребителей вынуждают Ирак задуматься о покупке российской военной техники.