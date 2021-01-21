Ливия, Нигер и Зимбабве восстановили право голоса в Генассамблее ООН

Нью-Йорк, 21 января. Ливия вновь получила право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, говорится в официальном сообщении Организации Объединенных Наций.

Заместитель пресс-секретаря международного содружества Фархан Хак заявил, что власти трех государств Африканского континента частично или полностью заплатили членские взносы.

«Ливия, Нигер и Зимбабве выплатили часть своей задолженности», — сказал он.

Фархан Хак не уточнил размер суммы, но добавил, что страны заплатили достаточно средств для восстановления права голоса на сессиях Генеральной Ассамблеи.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Ливия, Иран и еще восемь африканских государств лишились возможности голосовать в Генассамблее ООН из-за накопления долга в размере более 700 тысяч долларов.