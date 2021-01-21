Премьер Украины провел заседание из-за скандала с пьяным чиновником

Киев, 21 января. Премьер Украины Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание правительства из-за скандала с участием пьяного замминистра Виталия Немилостивого.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый оказался в центре скандала. Нетрезвый чиновник поругался с полицейскими, когда они остановили автомобиль политика.

В Сети опубликовали видео, на котором пьяный Немилостивый отказывается оформлять протокол и устраивает потасовку с правоохранителями, утверждая, что он занимает высокий пост в правительстве.

Ранее украинский министр подделал справку, чтобы встретиться с премьером Казахстана. Членов делегации из Украины, посетивших Нур-Султан, поймали на подлоге, передавало Федеральное агентство новостей.