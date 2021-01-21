РФПИ ожидает регистрацию «Спутника V» в Мексике

Мехико, 21 января. Российский фонд прямых инвестиций ожидает регистрацию вакцины от коронавируса «Спутника V» в Мексике, сообщили сотрудники РФПИ.

Российский препарат против COVID-19 уже зарегистрировали в ряде стран. Так, использование вакцины разрешили в ОАЭ. Препарат необходим для экстренного применения на территории страны, заявили ранее в РФПИ.

Представители фонда также подали документы на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе. Процесс постепенной экспертизы начнется в феврале. Первой страной ЕС, разрешившей использование отечественного препарата на своей территории, стала Венгрия.