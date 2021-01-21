Вашингтон, 21 января. За рубежом российский боевой танк Т-90 пользуется славой лучшего бойца сухопутных войск РФ. Американский военный обозреватель попытался объяснить успех бронемашины.

Как отметил военный обозреватель и публицист Питер Сучиу в статье для портала 19FortyFive, российский танк Т-90 создавали еще в советскую эпоху. В 2011 году танк получил и экспортную версию, когда Россия и Индия заключили контракт на поставку 300 новых Т-90, цитирует публициста «ПолитРоссия».

Первая партия танков поступила в индийские войска в январе 2004 года, где модель получила название «Бхишма». Еще 1000 бронемашин произвели в Индии уже по лицензии. По мнению Сучиу, танк Т-90 обладает всеми задатками «настоящего киллера» и пользуется широким спросом у других стран не просто так. Среди безусловных преимуществ Т-90 мощное вооружение, живучесть и броня, которая надежно защищает от снарядов противника.

Арсенал экспортного Т-90 включает в себя пушку калибром 125-мм и орудие 2А46М-5, которое может применять разные виды боеприпасов. Надежную оборону танку гарантируют ракетный комплекс 9М119 «Рефлекс», пулеметы и система защиты «Штора-1». При модернизации Т-90 получил обновленный двигатель и современные образцы силовой установки, с которой Т-90 развивает скорость до 65 километров в час.

«Хотя Т-90 был разработан более 30 лет назад, он остается весьма боеспособным танком. Он проявил себя в многочисленных конфликтах, доказав, что хорошо подходит для современного боя», — констатирует американский аналитик Питер Сучиу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что танки Т-90 индийский войск сохраняют не теряют эксплуатационных свойств даже в горных условиях Ладакха. В условиях боя между китайским Type 15 и Т-90 ВС Индии у первого практически нет шансов на победу.