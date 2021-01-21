Стало известно, во сколько Билану обошелся отпуск на «райских» Мальдивах

Мале, 21 января. Известный исполнитель Дима Билан растянул шикарный отдых на Мальдивских островах почти на месяц. Стало известно, во сколько ему обошелся такой отпуск.

Стоимость билетов из Москвы на «райские» острова в январе составляет от 448 до 886 тысяч рублей в одну сторону бизнес-классом. Добраться можно и частным самолетом, но тогда цена возрастает до баснословных размеров. Получается, перелет туда и обратно выходит в более чем 1,7 миллиона рублей.

Артист выбрал в качестве жилья роскошную виллу, суточная аренда которой — 107,9 тысячи рублей. За весь период отпуска это более 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, певец не отказывает себе в развлечениях и вкусной еде. В итоге отдых на Мальдивах стоил Билану около 5 миллионов рублей, подсчитал портал Passion.ru.

Из отпуска на островах недавно вернулась певица Полина Гагарина. Артистка отдыхала около двух недель. Одна только аренда виллы с собственным бассейном обошлась звезде в 300 тысяч рублей в сутки. Журналисты подсчитали, что исполнительнице пришлось выложить около 6 миллионов рублей за такие каникулы.