Латвия подарила Украине древние внедорожники для ВСУ

Рига, 21 января. Украина получила от Латвии в помощь от НАТО внедорожники 1940-х годов выпуска, пишут СМИ.

Церемония передачи техники прошла в латвийском городе Лиелварде. Известно, что в мероприятии поучаствовали украинский посол в Риге Александр Мищенко и министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Переданные Киеву военные автомобили являются внедорожниками Land Rover Defender, которые были произведены в 1948 году. В распоряжении ВСУ появятся семь подобных машин для нужд полевых медиков.

Передачей послевоенных внедорожников Латвия продемонстрировала «поддержку Украины на пути в европейское сообщество», заявили в латвийском оборонном ведомстве. Автомобили, которые в скором времени будут переданы украинским войскам, изготавливались для Вооруженных сил Великобритании в годы беспорядков в Северной Ирландии и применялись при их подавлении.

Ранее украинские специалисты «Завода Маяк» представили модифицированный советский крупнокалиберный пулемет «Утес» под названием КТ-12,7, назвав его «своей разработкой», о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей. По их словам, в создании оружия принимали участие инженеры из США и Великобритании.