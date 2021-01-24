Топ-5 сериалов, продолжение которых ждут в 2021 году

За время пандемии мы пересмотрели множество сериалов, которые заканчивались на самом интересном месте, пытались найти следующий сезон, а он оказывался запланированным только на 2021 год.

ФАН подобрал топ-5 сериалов, возвращения которых с нетерпением ждут россияне.

«Рассказ служанки», 4 сезон

Американский сериал, снятый по мотивам одноименного произведения канадской писательницы Маргарет Этвуд, вышел на экраны в 2017 году. За это время было снято три сезона, в каждый из них состоит из 12 серий.

14 августа 2019 года вышла последняя серия третьего сезона, финал которого вызвал большой резонанс.

О чем же сериал? Тема как никогда актуальна сегодня: женщины, которые борются за свои права. В вымышленном тоталитарном государстве Галаад с женщинами никто не считается, они не имеют прав на образование и даже не могут самостоятельно выбрать себе одежду. Родить ребенка способна одна женщина из ста. Для того чтобы исправить демографическую ситуацию, служанок ссылают в лагеря, где принуждают их к суррогатному материнству.

В четвертом сезоне нам расскажут о судьбе сбежавшей служанки Джун, которая планирует начать революцию в Галааде. Это дает надежду на истинное равенство и свободу.

«Ведьмак», 2 сезон

Многосерийное фэнтези, в сюжет которого лег цикл романов Анджея Сапковского, с первого сезона влюбило в себя многих. Премьера первого сезона состоялась 20 декабря 2019 года. Несмотря на то, что вышло только восемь серий, зрители с нетерпением ожидают продолжения сериала.

Главный герой Геральт, борющийся с нечистью, своей харизмой покорил женские сердца.

Второй сезон так же, как и первый, будет включать себя восемь эпизодов. В общей сложности запланировано семь сезонов. Сценарист сериала Лорен Шмидт рассказала, что первый сезон лишь знакомил зрителей с общей картиной происходящего. Во втором сезоне внимание будет сфокусировано на каждом персонаже отдельно. И в тех королевствах, о которых косвенно шла речь в первых сериях, будет разворачиваться сюжет дальнейшей истории.

«Почему женщины убивают», 2 сезон

Американский сериал Марка Черри впервые появился на экранах в 2019 году. Первый его сезон состоит из двадцати серий. Зрители разных стран на высшем уровне оценили яркую картинку и сюжетные линии.

В сериале сочетается яркий юмор и нестандартный подход к сюжету, что поспособствовало высоким рейтингам. История возлюбленных одного дома, которые проживали в нем в разные промежутки времени: 60-е и 80-е годы прошлого века и наши дни.

Выход второго сезона запланирован на 12 августа 2021 года. Этот сериал стал антологией, поэтому мы встретим новых персонажей с обновленными историями о каждом из них.

«Элита», 4 сезон

Испанский молодежный сериал с 2018 года выпустил уже 33 серии. Высокие рейтинги позволили продлить сериал еще на два сезона.

Сюжет развивается вокруг самой престижной школы страны — «Лас Энчинас». Трое подростков из небогатых семей попадают в круг «элитных» детей, которые не готовы принимать в уже сформированный коллектив новеньких. Несмотря на это, подростки не сдаются и вливаются в элитное общество, не зная, что вскоре им придется встретиться с убийством.

Четвертый сезон заставит любителей сериала попрощаться с некоторыми фаворитами. В каст добавятся новые персонажи, они заменят некоторых актеров, которые по сюжету отправились на учебу в другой город.

«Бумажный дом», 5 сезон

Еще один фаворит среди испанских телесериалов, который начал транслироваться весной 2017 года. За это время было снято четыре сезона, получивших международное признание.

Сериал включил в себя такие жанры, как экшн, криминал, драма. Захватывающий сюжет про ограбления разбавляется романтическими линиями главных героев. На одном дыхании зрители смотрели на ограбление Королевского монетного двора Испании, увенчавшееся успехом.

Через некоторое время команда объединяется, чтобы ограбить Банк Испании. Два сезона зрители наблюдали за операцией Профессора, но будет ли она удачной, мы узнаем только в пятом сезоне.