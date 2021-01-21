Рита Дакота из-за сильной боли в животе решила, что умрет на Бали

Денпасар, 21 января. Певица Рита Дакота рассказала фанатам о своей госпитализации на Бали. Звезда попала под капельницу из-за резкого приступа боли в животе.

Исполнительница опубликовала в Instagram Stories несколько роликов, в которых рассказала о произошедшем. По словам девушки, она не могла дышать, настолько сильно ее «скрутило». Из-за сильной боли в животе Дакота даже решила, что умрет на Бали.

«Была адская боль в животе. Пытаемся понять, что это такое. Может, аппендицит. Потемнело в глазах, онемели руки и ноги. Поставили капельницу с обезболивающим, сделали КТ, сдала кровь», — описала она случившееся.

Дакота уточнила, что подобного состояния у нее не было никогда в жизни.

«Я думала, я умираю…» — констатировала она.

Результаты анализов певица осталась ждать в больнице с бойфрендом Федором Белогаем и подругой.

Дакота ранее пожаловалась фанатам, что большинство ее любимых мест на Бали окончательно закрылись из-за пандемии коронавируса. Но, судя по публикациям звезды, она сумела найти новые интересные занятия. Например, побывала у гадалки.