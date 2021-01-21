Марокко закупит американские ПВО Patriot

Рабат, 21 января. Американские системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot в ближайшее время поступят на вооружение Минобороны Марокко, пишет Afrigate News.

Ряд местных СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Министерство торговли США разрешило продажу королевству комплектов ПВО. Подробности сделки пока не разглашаются.

Также появились слухи о желании Рабата приобрести самолеты радиоэлектронной разведки G550 SEMA (Special Electronic Missions Aircraft). Общая стоимость контракта может достигнуть 10 миллиардов долларов в год, что сделает Марокко крупнейшим покупателем американского оружия в Африке.

В 2019 году администрация США пыталась оказать давление на правительство королевства с целью заключения договора на поставки систем ПВО Patriot. Пентагон намеревался не дать североафриканскому государству купить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) российского или китайского производства.

Рабат долгое время не принимал предложение Вашингтона, но и терять партнера по торговле тоже не хотел. В 2020 году страны подписали соглашение на закупку 24 вертолетов Apache Guardian и 25 истребителей F-16 с общим бюджетом 4,4 млрд долларов.

Международные аналитики предполагают, что на увеличение годового контракта почти в 2,5 раза в 2021-м повлияла недавняя сделка Марокко, США и Израиля. Рабат признал еврейское государство, а Штаты поддержали суверенитет королевства над Западной Сахарой, согласившись разместить консульство на спорных территориях.

В итоге Вашингтон заполучил крупнейшего покупателя американского оружия на Африканском континенте.