Прошло уже больше суток, как Дональд Трамп покинул Белый дом и сложил президентские полномочия, но либеральные СМИ до сих пор не могут успокоиться. Ведущая телеканала MSNBC Джой Рид утверждает, что экс-президент четыре года работал на российского лидера Владимира Путина. Она отметила, что ни один из президентов США не был настолько раболепным перед иностранными государствами, как Трамп перед Россией.

«За всю историю у нас было 45 президентов, некоторые их них хорошие, некоторые — великие, а некоторые — ужасные, но у нас никогда не было такого президента, как Дональд Трамп», — сказала она в своем шоу накануне инаугурации Джо Байдена.

Телеведущая предположила, что Соединенные Штаты запомнят Трампа как самого худшего президента в истории, возвысив при этом Эндрю Джексона, Вудро Вильсона и Ричарда Никсона. Она уверена, в 2016 году Трамп избрался не без помощи России. Насколько нужно не любить свою страну, чтобы на многомиллионную аудиторию заявить о провале великой страны в сфере безопасности.

«Трамп не был президентом США. Его выбрали с помощью иностранной державы. Он был слугой Кремля и лично Путина», — яростно говорила она.

Тему заговора о «вмешательстве России в выборы» на этой неделе возродила кандидат в президенты от Демократической партии в 2016 году, супруга Билла Клинтона Хиллари Клинтон. Видимо, до сих пор не может отойти от своего поражения. В беседе с Нэнси Пелоси Хиллари обвинила Россию и в штурме Капитолия. Конечно, зачем решать национальные проблемы, когда все можно свалить на «злейшего врага».

«Надеюсь, когда-нибудь мы выясним, кому обязан Трамп и кто дергает его за ниточки. Я бы хотела проверить его телефон, чтобы узнать, разговаривал ли он с Владимиром Путиным, когда повстанцы вторглись в наш Капитолий», — заявила она.

Пелоси с Клинтон согласилась, назвав нападение на Капитолий подарком уходящему президенту от Путина.

«Я не знаю, какое влияние оказывает на него Путин, но знаю очевидное: Путин хочет подорвать демократию в нашей стране и во всем мире. Люди, как Трамп, сами того не подозревая, являются марионетками Путина», — заключила Нэнси.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом может запретить криптовалюту.