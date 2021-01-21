Политолог Мухин рассказал, как демократы будут мстить трампистам

Как демократы будут мстить трампистам и как долго будет длиться эта борьба, рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Гражданская война в США уже идет. Общество разделено на два государства. Первое — традиционное, которое основано на определенных традициях отцов-основателей. Второе — нетрадиционное во всех смыслах, это государство называют «deep state» [глубинное государство]. В состав второго государства всходят беспринципные финансисты, которые ставят личные интересы выше интересов Америки. Трамп как раз-таки был выдвиженцем и антагонистом deep state. Это была вспышка белой консервативной Америки, которая четыре года пыталась заявить о себе», — рассказал Алексей Мухин.

По его словам, сейчас демократы «будут есть» Трампа, несмотря на то, что он признал свой проигрыш. Штурм Капитолия был спровоцирован для того, чтобы объявить Трампу импичмент и утвердить Байдена на пост президента.

«Сейчас демократы начнут мстить трампистам и самому Трампу. Трампу попадет в первую очередь. С трампистами демократы будут договариваться, выставляя свои условия. Думаю, что подобная ситуация будет продолжаться несколько десятков лет, потому что трамписты никуда не денутся — это 75 миллионов человек», — сообщил политолог.

Эксперт отметил, что в Америке очень «добрые» традиции маккартизма и охоты на ведьм, которые в этот раз будут осуществляться посредством цифровизации и полной медиализации пространства. Трампистов будут просто травить, подчеркнул Алексей Мухин.