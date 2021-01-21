Совместный военный комитет «5+5» может продлить сроки вывода наемников из Ливии

Тобрук, 21 января. Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб заявил, что Совместный военный комитет (СВК) «5+5» может продлить сроки вывода иностранных сил и наемников с территории страны на три месяца.

Издание Al Arabiya.net сообщает, что в рамках договора о прекращении огня, достигнутого 23 октября 2020 года в Женеве, все зарубежные вооруженные бандформирования обязаны покинуть территорию североафриканского государства в течение 90 дней, вплоть до 23 января включительно.

Халид Махджуб добавил, что СВК «5+5» проведет встречу в начале следующей недели в городе Сирт. Стороны намерены обсудить активацию положений женевского соглашения и механизмы реализации этапа вывода наемников и иностранных сил с ливийских земель.

«Комитет рассматривает возможность продления еще на три месяца крайнего срока их переброски из страны на родину», — заключил генерал-майор.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Генсек ООН Антониу Гутерреш напомнил о необходимости вывести наемников из Ливии до 23 января.