Байден может начать бомбардировки Сирии, чтобы ослабить влияние России



В Белом доме новый хозяин. Но его соратники знакомы всем уже давно. Они известны своей тягой к цветным революциям, развязыванию войн и крайне русофобской политикой. Поэтому в том, что риторика в отношении России только ужесточится, сомнений нет. В подтверждение прибалтийские друзья США уже вовсю взывают к новым антироссийским санкциям. Какой инструмент выберут Штаты, чтобы ослабить влияние России? Возобновятся ли удары по Сирии? Будет ли новый ренессанс в отношениях между Америкой и Европой? Не равно ли радуется «старому другу» президент Украины Владимир Зеленский? Что происходит в самих Соединенных Штатах? Политологи, американисты и эксперты обсудили в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, новый курс американской политики и возможную гражданскую войну в США.

Политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США и региональным проблемам нераспространения ядерного оружия Дмитрий Евстафьев считает, что США могут отойти от привычной линии вторжения в другие страны. Сейчас у новой администрации есть дела поважнее — наведение порядка внутри страны, которая оказалась расколота на два лагеря. Для того чтобы решить вопрос власти, им необходимо менять политическую систему. Однако он добавил, что чем хуже будет идти внутреннее переформатирование, тем больше шанс, что они начнут переносить свою гражданскую войну на другие страны.

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, события в США развиваются крайне неблагоприятно. Гражданская война уже идет.

«По сути там два государства. Одно стоит на традициях отцов-основателей, а представители второго — это просто беспринципные финансисты, которые руководствуются личными, а не государственными интересами. Дональд Трамп как раз стал вспышкой традиционной белой Америки. И сейчас его будут просто съедать. Этот штурм Капитолия был спровоцирован специально, чтобы обеспечить ему импичмент. Демократы обязательно будут мстить Трампу и его сторонникам. И, на мой взгляд, противостояние будет продолжаться несколько десятков лет», — предположил он.

Но помимо Трампа, напомнил политолог, в стране есть 75,5 млн его сторонников, которые не денутся никуда. И они станут объектом охоты на ведьм в лучших традициях США, уверен эксперт.

Внутренние процессы в Америке и кардинальная смена политического курса не могут не сказаться и на их внешней политике.

«Европа в том виде, в каком она сейчас, и США обречены на то, чтобы удушить друг друга в своих объятиях. Даже если Джо Байдену удастся отмотать тот фарш, который устроил Трамп из атлантических отношений, и вернуть их до состояния января 2017 года, Европу это уже не устроит. Она хочет вернуться к временам, когда можно было делать все, что угодно, но за ее безопасность при этом отвечали США. Сейчас европейцы почувствовали, что Америка слабеет. И это геополитическое шакалье будет рвать ее дальше», — поделился мыслями Дмитрий Евстафьев.

Что касается отношений с Израилем, американист уверен, произойдет полное обнуление обязательств, которые когда-то взял на себя лично Трамп. «Замечательная команда Байдена» обязательно сделает шаг назад, сказал он. США будут ожидать уступок израильтян по палестинскому вопросу, и они их получат — дипломатические игры предстоят серьезные.

«Израиль и гражданина Нетаньяху лично ждут очень непростые времена. Я сомневаюсь, что премьер-министр этой страны сможет оставаться активным политиком, когда у него отнимут право вседозволенности», — заключил Евстафьев.

Изменится политика США и в отношении Ирана. Сегодня на брифинге в Белом доме Джен Псаки сообщила, что Джо Байден намерен обсудить с лидерами других стран вопрос иранской ядерной программы. По мнению политолога, историка Владимира Корнилова, этот шаг приветствуется и Европой, и Россией, и самим Ираном.

«Байден уже отменил выход из ядерной сделки с Ираном. Чем теснее будут переговоры, тем безопаснее будет мир. Несмотря на провокации администрации Трампа, которыми он завершил свое президентство, Иран не стал делать резких шагов и выдержал паузу. Теперь есть надежда, что США будут более предсказуемы в этом вопросе», — пояснил политолог.

Но в бочке меда есть и ложка дегтя. Эксперт не исключил, что с приходом новой администрации Белого дома начнется бомбардировка Сирии — американцы намерены действовать очень жестко в отношении России. Ведь, когда речь идет об ударах по Сирийской Арабской Республике, подразумевается ослабление влияния России в этом регионе. Расшатывание ситуации там напрямую повлияет на РФ. Корнилов сказал, что США будут использовать любую возможность, чтобы нанести удар по нашей стране и ее нефтегазовым проектам.

Самым уязвимым проектом России сейчас является «Северный поток — 2». Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт убежден, что приход Байдена не сможет существенно повлиять на завершение этого проекта.

«Я думаю, у «Северного потока — 2» нет шансов быть недостроенным. У нас «энергетическая корзина» сейчас в таком дефиците, что даже если эта труба заработает на полную мощность, то не покроет наших потребностей. Сейчас часть предприятий работают не в полную мощность, и мы еще держимся, но вопрос стоит остро», — рассказал немецкий политик. <…> — Это игра дипломатов, надо садится за стол и торговаться. Никто ведь не против дать американцам возможность продавать Германии сжиженный природный газ, он тоже будет нужен, рынка хватит для всех, даже если российская труба заработает на полную мощность. Просто сейчас идет проверка немецкого суверенитета: насколько сильна политическая и экономическая зависимость от США, можем ли мы принимать решение самостоятельно. «СП-2» — просто рычаг давления на Германию. Я думаю, он будет достроен», — прокомментировал депутат Бундестага.

Больше всего победе Джо Байдена радовались украинские политики. Владимир Зеленский даже похвастался в Twitter тем, что посмотрел всю инаугурацию президента США, которая, к слову, длилась пять часов. И смотрел он ее в теплой компании временной поверенной США на Украине Кристины Квин. «Буду рад приветствовать Джо Байдена во всем известном Киеве. Я уверен, что наши отношения будут улучшаться», — написал Зеленский. Хотя куда желать отношений еще лучше, чем они есть сейчас. Киев и так находится практически под прямым управлением США. На это украинский политолог Вячеслав Ковтун ответил, что в мире очень мало независимых стран, которые могли бы проводить свою политику, ни на кого не оглядываясь. Даже Китай не может себе этого позволить. А у американцев сейчас нет сил и людей, чтобы сразу вмешиваться в управление.

«Им бы со своими проблемами справиться. Но Байден — это человек, который семь раз был на Украине и знает наши беды. Я уверен, он будет реально действовать, вернулась Нуланд и другие чиновники. Все говорит о том, что эта политика будет усилена. И мы ожидаем пересмотра программы МВФ. Я уверен, что будут уволены чиновники, которые отвечают за Украину», — выразил надежду украинский политолог.

При этом он отметил, что вряд ли американцы обратят какое-то внимание на Петра Порошенко, с которым раньше так дружили. Они считаются только с сильными людьми, принимающими решения, а партия Порошенко на последних местных выборах потеряла влияние практически во всех облсоветах — ждать его возвращения на авансцену не стоит.

Иное мнение высказал Владимир Корнилов. Он уверен, что тема Украины была и остается для Джо Байдена токсичной. Никто не забыл сомнительную работу его сына Хантера Байдена в холдинге Burisma, который включает в себя несколько украинских нефтегазодобывающих компаний. Сейчас на историю «дела Burisma» начали обращать внимание и мейнстримные американские СМИ, которые раньше ее игнорировали. Поэтому, считает политолог, американскому президенту сейчас не с руки вникать в украинскую политику.