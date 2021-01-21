Соседов призвал к санкциям против Литвы в отместку за Киркорова и Шуфутинского

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил ФАН, что необходимо вести более жесткую политику в отношении прибалтийских государств, ранее являвшихся советскими республиками.

Член Союза журналистов Москвы в эксклюзивном интервью прокомментировал факт запрета властями Литвы на въезд в эту страну двум российским певцам и музыкантам — Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Причем его мнение по этому поводу диаметрально изменилось в ходе разговора.

«Я думаю, реагировать не стоит, — сказал сначала Соседов. — Поведение Литвы, однозначно, возмутительно, неприлично и оскорбительно. И тут даже нечего говорить. Запретили, да и хрен с ними!»

По словам собеседника ФАН, Литва — «спальное государство», и совсем неважно, о ком именно идет речь. Об артисте или нет.

«Вам бы запретили [въезжать] или мне — не имеет значения, — пояснил журналист. — Если вы считаете себя нормальным, цивилизованным государством и печетесь о демократии, то не должны так делать. Значит, вы далеки от цивилизации, от демократии… Это же просто смешно».

Но потом Соседов заявил, что на такой недружественный шаг все же надо отреагировать, причем даже на государственном уровне.

«Прибалтийские республики — это вообще не страны для меня, — воскликнул собеседник ФАН. — Это просто территории! Там вроде бы что-то происходит. Нужно отозвать оттуда всех послов! И объявить какие только возможно санкции, чтобы им неповадно было вякать что-то против России!»

В этом случае не надо ничего продавать и перекрыть все каналы взаимодействия, подчеркнул музыкальный критик.

«Нам известна их политика — они никогда не говорят хорошо о России, — напомнил он. — Я считаю, что наша страна слишком мягко ведет себя по отношению к ним. [Президент РФ Владимир] Путин ведет очень мягкую политику!»

Ранее стало известно, что литовские власти решили запретить въезд в их страну Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому.

«Король поп-сцены» решил подать в суд на Литву, как сообщил известный адвокат Александр Добровинский, который будет представлять его интересы.