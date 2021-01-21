Вальдемар Гердт: Современная немецкая молодежь готова «целовать ботинки неграм»

Санкт-Петербург, 21 января. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт призвал все консервативно-патриотические силы мира объединить свои усилия против «глобального финансово-информационного монстра», который «завладел властью в США и распространил свое влияние по всему миру».

«Большой ошибкой нормальных людей является то, что, считая себя разумным большинством, они не стремятся к объединению для отстаивания своих интересов. Пришел тот момент, когда патриотически-консервативные силы, если не объединятся на уровне СМИ, образования, политики, бизнеса, то мультиглобальная машина, которую создали за 30-40 лет, сотрет это движение. Тогда мы окажемся в каком-то левом рае, как они его себе представляют: без национальностей, без народностей, без пола — живи с кем хочешь и как хочешь», — заявил Вальдемар Гердт в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Первые шаги Джо Байдена на посту президента США. Как защитить Россию и мир от щупалец американской демократии?».

По словам немецкого политика, глобальная система транснациональных корпораций целенаправленно и продуманно разрабатывает программы, направленные на разрушение традиционных государств, национальных укладов и культур.

«Жизнь традиционного немца в Германии изначально ставится под сомнение. В школе и всюду трактуется, что белый немец — наследник тех, кто развязал Вторую мировую войну и сжигал евреев, поэтому он должен молчать и принимать всех беженцев, раздавать по всему миру свои деньги. Они, кстати, попробовали и BLM сюда перенести. И я видел среди молодежи Германии, что некоторые готовы были тоже целовать ботинки всем неграм. Но, слава богу, у нас их не так много», — рассказал Вальдемар Гердт.

Людям, которые хотят жить в своем государстве по своим законам и традициям, нужно активнее отстаивать свою позицию.