Вальдемар Гердт: Современная немецкая молодежь готова «целовать ботинки неграм»

Санкт-Петербург, 21 января. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт призвал все консервативно-патриотические силы мира объединить свои усилия против «глобального финансово-информационного монстра», который «завладел властью в США и распространил свое влияние по всему миру».
«Большой ошибкой нормальных людей является то, что, считая себя разумным большинством, они не стремятся к объединению для отстаивания своих интересов. Пришел тот момент, когда патриотически-консервативные силы, если не объединятся на уровне СМИ, образования, политики, бизнеса, то мультиглобальная машина, которую создали за 30-40 лет, сотрет это движение. Тогда мы окажемся в каком-то левом рае, как они его себе представляют: без национальностей, без народностей, без пола — живи с кем хочешь и как хочешь», — заявил Вальдемар Гердт в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Первые шаги Джо Байдена на посту президента США. Как защитить Россию и мир от щупалец американской демократии?».
По словам немецкого политика, глобальная система транснациональных корпораций целенаправленно и продуманно разрабатывает программы, направленные на разрушение традиционных государств, национальных укладов и культур.
«Жизнь традиционного немца в Германии изначально ставится под сомнение. В школе и всюду трактуется, что белый немец — наследник тех, кто развязал Вторую мировую войну и сжигал евреев, поэтому он должен молчать и принимать всех беженцев, раздавать по всему миру свои деньги. Они, кстати, попробовали и BLM сюда перенести. И я видел среди молодежи Германии, что некоторые готовы были тоже целовать ботинки всем неграм. Но, слава богу, у нас их не так много», — рассказал Вальдемар Гердт.
Людям, которые хотят жить в своем государстве по своим законам и традициям, нужно активнее отстаивать свою позицию.
«Многие, кто высказывается открыто, попали под цензуру. Их деятельность ограничивается на Facebook, удаляются их аккаунты. Поэтому мы нашли альтернативу американским социальным сетям. Это швейцарская компания Swisstal, она не подчиняется ни европейским, ни американским законам. Используя ее, мы будем выстраивать в Европе патриотическое консервативное движение», — заявил Вальдемар Гердт.