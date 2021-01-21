Королева поддержала движение за чистоту телевидения после передачи о Пугачевой

Лика Стар заявила о необходимости начать движение за чистоту телевидения и призвала присоединяться к нему всех артистов и общественных деятелей, которые считают, что качество игровых шоу на федеральных телеканалах оставляет желать лучшего. Произошло это после скандальной истории с выходом передачи на ТВЦ «В тени Примадонны» об Алле Пугачевой. Выпуск возмутил даже его участников — Лику Стар и Игоря Наджиева. Позднее выяснилось, что Максим Галкин и Елена Чупракова (представитель Пугачевой) не довольны тем, что имя Примадонны прозвучало в этой передаче с определенной подоплекой и программа вышла без согласования с самой певицей. Ранее присоединился к движению за чистоту телевидения Игорь Наджиев, я также не остался в стороне. Свою позицию высказала и певица Наташа Королева, семью которой в прошлом году регулярно обсуждали на скандальных шоу.

«Ситуация с выпуском скандальных шоу на федеральных телеканалах в последнее время выглядит просто безобразно. Артистов вываливают в грязи, делают это даже без их участия или используют различные манипуляции для того, чтобы их затащить на съемочную площадку, — отмечает Королева. — Я не удивлена тому факту, что Максим Галкин негативно высказался о телевизионщиках, которые все время придумывают какие-то сказки про Аллу Борисовну. Действительно, непонятно, для каких целей ее выставляют главным инквизитором эстрады и цинично оговаривают? А еще непонятно, для чего на нее натравливают других людей? Зачем сталкивать лбами артистов? Почему вообще нас решили сделать крайними? Что это за странная мода такая пошла? Зачем бесконечно на ТВ копаются в жизни артистов и вываливают это без нашего согласия на экраны? Наш президент уже сказал в конце прошлого года на заседании СПЧ, что контент на телеканалах нужно улучшать, а ведь действительно от некоторых передач берет оторопь. Я рада, что мои коллеги-артисты призвали всех объединиться под знаменами движения за чистоту телевидения. Я с вами! Очень надеюсь, что и Алла Борисовна к нам присоединится. Только когда каждый из нас осознает, что поодиночке мы не сможем противостоять подобным манипуляциям на ТВ, тогда нам станет проще отстаивать свои права и отбивать вместе все нападки от изрядно пожелтевшего телевидения».

Идея объединения артистов и общественных деятелей в движение за чистоту телевидения, на мой взгляд, позволит отстаивать права участников шоу и телевизионных передач, а также права телезрителей, которые должны получать свободный от грязи и манипуляций контент.

Ранее ТВЦ выпустил передачу под названием «В тени Примадонны», посвященную артистам, которые исчезли из российского шоу-бизнеса. В программе пытались всех участвующих подвести под один вопрос, не повлияла ли на их карьеру Примадонна?