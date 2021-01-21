Единый бюджет Ливии согласуют до конца января

Тобрук, 21 января. Профильный комитет завершит формирование единого государственного бюджета к середине следующей недели, заявил министр финансов Восточного правительства Ливии Амраджиа Гейс.

По его словам, главной целью документа станет правильное распределение денежных средств и решение важных проблем в экономическом секторе североафриканской страны.

Амраджиа Гейс в заявлении для прессы уточнил, что готовый проект государственного бюджета представят единому правительству Ливии, сформированному в соответствии с механизмом, разработанным 75 делегатами Форума политического диалога.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Генсек ООН напомнил о необходимости вывести наемников из североафриканского государства до 23 января. По его словам, это позволит ускорить урегулирование кризиса в регионе.