Маркетолог оценил скрытое приглашение на работу на сайте Белого дома

Тайное объявление о поисках программиста в Вашингтоне в будущем ляжет в основу сценария голливудского фильма. Уверенность в этом в беседе с ФАН выразил маркетолог Николай Григорьев.

Собеседник прокомментировал известие о том, что с приходом нового президента США Джо Байдена в HTML-коде сайта Белого дома появилось скрытое приглашение на работу для программистов.

«На мой взгляд, это на 90% обычный PR. Вполне возможно, старичку Байдену сказали, что это будет выглядеть очень круто и прогрессивно и пойдет на пользу и его имиджу, и образу всей новой администрации», — отметил эксперт.

По его словам, такие поиски вообще маловероятны.

«В профессиональной среде на высоком уровне все всех знают. Если вы крупная, солидная контора, но при этом не знаете навскидку пять лучших специалистов в вашей сфере, то вы некомпетентны», — сообщил специалист.

В завершение он поделился мнением о том, как закончится эта своеобразная рекламная кампания.

«Одного-двух человек возьмут, но совсем по другой причине. С технической точки зрения, нет никакой проблемы нанять 100-200 хороших программистов. Кандидатов могут предоставить те же рекрутинговые компании. Но в этом уже нет романтики. Здесь же еще никого не наняли, а это уже обсуждается. Это некая история-семечка с прицелом на долгую перспективу. Я очень сильно разочаруюсь, если авторы этого объявления потом не снимут фильм о том, как простая девчонка афроамериканка, никогда не голосовавшая за республиканцев и Дональда Трампа, отозвалась на это объявление и сделала в Белом доме блестящую карьеру. Если такой картины не появится, то это будет уже признак деградации», — резюмировал Николай Григорьев.

Ранее эксперт рассказал, может ли компьютерная программа по фото определить политические взгляды человека.