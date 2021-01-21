Киберобвинения из ЕС и языковой террор на Украине: итоги брифинга Марии Захаровой

Очередные безосновательные обвинения России в киберпреступлениях, выдвинутые некоторыми европейскими странами и новые языковые нормы, принятые украинскими политиками. Эти темы стали одними из главных на традиционном брифинге официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, состоявшемся 21 января. Подробности – в материале Альгиса Микульскиса.

На сей раз одной из главных тем брифинга Марии Захаровой стал опубликованный на днях доклад таллинского Центра передового опыта НАТО в сфере киберобороны, который назывался «Киберугрозы и НАТО — 2030». Значительная часть документа, по словам спикера, была посвящена России и некоей «асимметричной угрозе», якобы исходящей от нашей страны.

Представитель российского внешнеполитического ведомства особо подчеркнула тот факт, что, несмотря на предваряющее доклад предупреждение о его неофициальном характере в контексте позиций НАТО, ни у кого нет сомнений в том, что он будет использован Альянсом для дальнейшей разработки своей стратегии в киберпространстве.

«Россию, по сложившейся у «западников» практике, авторы документа бездоказательно обвиняют в создании вредоносных программ для шпионажа, нарушении работы критической инфраструктуры, вмешательстве во внутренние дела других государств. Тут, конечно, их фантазии нет предела!» — отметила Мария Захарова. — Причем подается это как общеизвестная информация, не требующая проверки».

Примечательно: с тезисом о «ненужности проверки» Мария Захарова полностью согласилась, заметив, что проверять подобную информацию — вообще не в стиле наших западных партнеров, и уж тем более НАТО. Потому, что невозможно проверять выдумки, фейки, дезинформацию…

«До сих пор нам не было представлено ни одного, напомню, доказательства причастности российской стороны к киберинцидентам», — заключила представитель Министерства иностранных дел России.

О том, что киберпространство стало еще одним полем деятельности НАТО, организация заявила в 2016 году на своем саммите в Варшаве и с тех пор только активизирует свою деятельность в этой сфере. При этом Россия всегда последовательно выступала за использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях.

Так, 25 сентября 2020 года президент России Владимир Путин выступил с заявлением «О комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности», где содержался призыв ко всем странам заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.

Однако все эти инициативы уже традиционно либо остаются без внимания, либо служат поводом для новых нападок на Россию. Одной из стран, которая с недавнего времени активно включилась в процесс шельмования РФ, стала Норвегия. Наше посольство в Осло уже выступило с соответствующим заявлением по этому поводу, но Мария Захарова сочла необходимым дополнить его:

«На протяжении последних месяцев в норвежских средствах массовой информации постоянно повторялись бесчисленные обвинения в адрес нашей страны во взломе электронных систем парламента Норвегии в августе 2020 года. Несмотря на ажиотаж, искусственно разогретый вокруг этой темы, по итогам проведенного норвежской стороной расследования, каких-либо доказательств причастности России к упомянутой кибератаке предоставлено не было».

Завершая «кибернетический» блок брифинга, Мария Захарова выразила сожаление, что действия Запада в этой сфере наших отношений отражают общий деструктивный подход к их дальнейшему выстраиванию, а этот тренд устарел, перестав отвечать потребностям человечества.

Шла речь на брифинге и об Украине. Конкретно — о вступившей в силу 16 января статье 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного». Напомним, что в соответствии с этой статьей вся сфера обслуживания на Украине полностью переходит на государственный язык. Ситуацию, которая сложилась в стране после начала действия этой статьи, Мария Захарова назвала «анекдотической»:

«Это, конечно, просто анекдотическая ситуация, но это — реальность! Следить за выполнением закона будет специально созданный орган — аппарат уполномоченного по защите государственного языка, который может не только выносить предупреждения за использование русского языка в сфере услуг, но и самостоятельно накладывать штрафы… Вот такой настоящий, хороший репрессивный орган!»

Как отметила спикер российского МИД, сам уполномоченный — Тарас Креминь — уже призвал сознательных граждан обращаться с жалобами в случае выявленных ими нарушений нового «языкового законодательства», не пояснив, правда, распространяется ли этот призыв на общение, например, с англоговорящими гостями Украины.

«Это все и есть насаждаемая на Украине атмосфера неприятия, страха в отношении нашей страны, нашей культуры и, в общем-то, нашей общей истории».

Подобные языковые ограничения Мария Захарова назвала «частью политики официального Киева», которая направлена на разрушение многоязычия и уникального мультикультурного пространства, создававшегося в стране на протяжении многих столетий.