СК в Татарстане возбудил дело после появления поста с призывом к беспорядкам

Казань, 21 января. Пользователь соцсети опубликовал пост, в котором призывал людей к совершению уличных беспорядков 23 января. Сотрудники СУ СК по Татарстану возбудили уголовное дело.

В правоохранительном органе обратили внимание, что неустановленное пока лицо предоставило широкий доступ к инструкции, в которой перечислены нюансы и способы нарушений общественных норм.

В публикации с «методичкой» СК усмотрел признаки преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. Правоохранители сейчас устанавливают личность автора поста.