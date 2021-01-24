В совете по правам человека прокомментировали закон о суррогатном материнстве

Советник председателя «Деловой России» по юридическим вопросам, заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора в интервью ФАН объяснила, почему законопроект, ограничивающий суррогатное материнство в России, может привести к дискриминации, рассказала о проблеме торговли детьми и предложила альтернативу данным поправкам.

Напомним, авторы инициативы предлагают запретить пользоваться услугами суррогатных матерей одиноким людям, иностранцам, а также гражданам моложе 25 и старше 55 лет. Предложение рассмотрели 20 января на заседании рабочей группы, посвященной регулированию вывоза иностранцами детей через процедуру суррогатного материнства.

Ирина Киркора заявила, что ограничения в правах на суррогатное материнство по возрасту и национальности могут стать причиной возникновения дискриминации в стране.

«Я полагаю, что это неверный и ошибочный подход, когда прибегать к суррогатному материнству смогут только замужние и женатые россияне в возрасте от 25 до 55 лет, так как это противоречит основному закону страны. Создавая ограничения для одних граждан и отдавая приоритет другим гражданам, мы вносим элемент дискриминации в наше федеральное законодательство. А это недопустимо», — считает зампред СПЧ.

Собеседница ФАН рассказала, что суррогатное материнство никак не связано с ростом такого явления, как торговля детьми.

«Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки разделяли два совершенно разных понятия: «торговлю детьми» и «суррогатное материнство». Суррогатное материнство — это метод вспомогательных репродуктивных технологий, это оказание медицинской помощи людям, которые не могут самостоятельно выносить и родить ребенка без помощи ВРТ, то есть это законодательно установленная медицинская помощь по восстановлению репродуктивного здоровья. Суррогатное материнство — это гарантия реализации конституционного принципа защиты семьи, материнства, отцовства и детства в случаях, когда естественное зачатие ребенка невозможно по медицинским показаниям», — рассказала Ирина Киркора.

По словам эксперта, реклама суррогатного материнства, заявленная авторами законопроекта как негативно влияющая на представления о материнстве у россиян, действительно может нуждаться в пересмотре. Но для этого, отметила Киркора, нужно вносить поправки уже в другой закон.

«Я не думаю, что стоит говорить о полном запрете рекламы, но, возможно, стоит разработать к ней дополнительные требования и внести соответствующие изменения в закон о рекламе», — подчеркнула специалист.

Ирина Киркора отметила, что правовое регулирование суррогатного материнства все же необходимо, и в первую очередь оно должно вывести данное явление из «серой зоны».

«В обществе нет четкого понимания института «суррогатного материнства», к данному институту очень много вопросов, нет единой стандартной и понятной всем схемы взаимодействия, которую нужно сформулировать на уровне федерального законодательства. А сформулировав на законодательном уровне подобную позицию относительно суррогатного материнства, мы не только выведем данный институт из некой «серой зоны» права, но и предоставим человеку гарантии реализации конституционного принципа защиты семьи, материнства, отцовства и детства в случаях, когда естественное зачатие ребенка невозможно по медицинским показаниям», — поделилась мнением эксперт.

Ранее по этой теме высказался депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко. Он считает аморальной сложившуюся в России практику суррогатного материнства, когда выношенные российскими женщинами дети передаются за границу, в том числе в гомосексуальные семьи.