Корнилов уличил Зеленского в лицемерии перед США

Украине не стоит надеяться на дружбу с США, а сама проблема является крайне токсичной темой для Джо Байдена, рассказал политический обозреватель Международного информационного агентства «Россия сегодня» Владимир Корнилов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«На Украине много ожиданий в связи с приходом Байдена на пост президента США. Там чуть ли не кричат «Байден приди, порядок наведи». Вместе с тем появилось унизительное заявление Зеленского о том, что он вместе с послом США смотрел инаугурацию Байдена пять часов. Президент Украины остался в восторге от этого процесса. Зеленский надеется, что отношения между Украиной и США улучшатся. Но возникает закономерный вопрос: разве до этого они были плохими? Хочу напомнить, что Зеленский называл ушедшего Трампа «великим учителем». Если он сейчас считает, что Трамп был плохим «великим учителем», то как же он должен называть Байдена? Великим кормчим, наверное», — высказался Владимир Корнилов.

Эксперт подчеркнул, надежды Украины на то, что «Байден с головой окунется в Украинскую политику», не имеют особых оснований.

«Нельзя забывать, что для Байдена Украина остается токсичной темой. Возможно, она станет для него более токсичной, чем была во время предвыборной президентской кампании. Потому что никто не забыл историю с Хантером Байденом и его работой на украинскую газовую компанию Burisma. По окончании предвыборной кампании закончилась цензура, на отношения Украины и США стали обращать внимание мейнстримные СМИ», — сообщил Владимир Корнилов.

Специалист также подчеркнул, что Байден не будет напрямую вовлекаться в украинскую политику. Для этого у него будут специальные люди. И первой лакмусовой бумажкой для украинско-американских отношений станет назначение посла США на Украине.

Ранее в ФАН сообщалось, что программу под названием «Наводя мосты» планирует запустить Агентство США по международному развитию (USAID). Она нацелена на «укрепление доверия и связей между украинцами как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству территориях на Востоке Украины».

Американцы собираются улучшить управление критически важными ресурсами и ситуацию с предоставлением государственных и коммунальных услуг населению. В документе отмечается, что работа агентства будет проходить в областях, которые якобы больше всего пострадали от «агрессии» РФ.