Перевозчики объяснили, почему выросла стоимость поездки из Крыма на Украину

Симферополь, 21 января. Стоимость поездок из Крыма на Украину выросла на треть из-за пандемии коронавируса. В прошлом году цена на билеты варьировалась от 1500 до 2000 рублей.

Сейчас поездка из Крыма на Украину обойдется от 2200 до 3000 рублей в зависимости от пункта прибытия. Перевозчики рассказали, что они вынуждены увеличить стоимость проезда, чтобы сохранить бизнес в условиях пандемии. К тому же этим направлением интересуется незначительное количество пассажиров.

«В среднем едет 2-3 человека. Чтобы хоть как-то компенсировать нашу расходную часть, уже даже не говоря о заработке, приходится увеличивать стоимость билета. Когда ситуация с пассажирами нормализуется, то снова опустим цены до прежнего уровня», — пишет crimea.kp.ru со ссылкой на перевозчиков.

Сейчас Минобороны РФ строит в Крыму водозабор. Конструкция будет готова к концу февраля. Благодаря этому Симферополь сможет получать до 50 тыс. кубометров пресной воды в сутки. В состав объекта также войдут накопительный бассейн емкостью в 150 тысяч кубических метров и дренажная канализация.