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Перевозчики объяснили, почему выросла стоимость поездки из Крыма на Украину

Перевозчики объяснили, почему выросла стоимость поездки из Крыма на Украину

Симферополь, 21 января. Стоимость поездок из Крыма на Украину выросла на треть из-за пандемии коронавируса. В прошлом году цена на билеты варьировалась от 1500 до 2000 рублей.

Сейчас поездка из Крыма на Украину обойдется от 2200 до 3000 рублей в зависимости от пункта прибытия. Перевозчики рассказали, что они вынуждены увеличить стоимость проезда, чтобы сохранить бизнес в условиях пандемии. К тому же этим направлением интересуется незначительное количество пассажиров.

«В среднем едет 2-3 человека. Чтобы хоть как-то компенсировать нашу расходную часть, уже даже не говоря о заработке, приходится увеличивать стоимость билета. Когда ситуация с пассажирами нормализуется, то снова опустим цены до прежнего уровня», — пишет crimea.kp.ru со ссылкой на перевозчиков.

Сейчас Минобороны РФ строит в Крыму водозабор. Конструкция будет готова к концу февраля. Благодаря этому Симферополь сможет получать до 50 тыс. кубометров пресной воды в сутки. В состав объекта также войдут накопительный бассейн емкостью в 150 тысяч кубических метров и дренажная канализация.

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