Буллинг в детском саду: советы психолога для родителей

Детский сад — довольно волнительный шаг для каждого родителя. Не все дети с радостью отрываются от мамы и переходят на новый жизненный этап.

Часто родители, отводя малыша в садик, сталкиваются с проблемой: ребенок начинает жаловаться, что сверстники его обижают.

Корреспондент ФАН узнал у детского психолога Натальи Наумовой, с чем может быть связано недопонимание в детском коллективе и как решить эту проблему.

«Если дети не идут на контакт в садике, стоит обратить внимание на развитие ребенка. Часто у него возникают неврологические трудности, и из-за этого ребенок развивается не так, как сверстники», — рассказала собеседница ФАН.

Наталья Наумова посоветовала обратиться к неврологу и нейропсихологу. Эти специалисты способны разобраться в проблемах ребенка. Невролог в таких случаях выписывает препараты, а нейропсихолог проводит специальные упражнения.

«Если неврологический статус ребенка в норме, это может означать, что в семье по-особенному взаимодействуют с ребенком. Если его обижают в садике, значит, дома есть тот, кто обижает ребенка или одного из родителей», — объяснила эксперт.

По ее мнению, ребенок, наблюдая конфликтную ситуацию в семье, не может понять, как с ней справиться, и неосознанно выстраивает такие же отношения с другими, то есть позволяет себя обижать.

«Семейный психолог способен помочь в данной ситуации. Он смотрит на то, что происходит в семье. Если ребенок совсем маленький, то нужно работать с родителями», — добавила Наталья Наумова.

Психолог также отметила роль воспитателя детского сада в жизни ребенка.

«Когда дети отрываются от родителей, то начинают смотреть на реакцию воспитателя. Именно в тех группах, где воспитатель проявляет негативную реакцию, дети позволяют себе обижать сверстников», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Если воспитатель кричит на детей при любом недовольстве, то у них накапливается напряжение, которое впоследствии выплескивается на самого слабого участника детского коллектива.