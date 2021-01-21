Перед первой цифровой войной: Роман Носиков о медийном ответе России на выпад Макфола

В Белый дом въехал старина Джо. И к новому президенту исключительной нации немедленно потянулись вереницы советчиков — как ему теперь управлять мирозданием. В частности, как лучше бороться с Россией и кремлевской пропагандой.

Бывший посол США в России Майкл Макфол опубликовал на этот счет пространные советы 46-му президенту:

«Администрации Джо Байдена следует создать условия, при которых американские соцсети начнут снижать видимость контента, продвигаемого Кремлем, — или, по крайней мере, будут более подробно объяснять аудитории, с каким контентом она имеет дело. Алгоритмы, применяемые для ранжирования и организации контента на платформе YouTube и в поисковых системах Google и Bing, следует настроить так, чтобы пользователи реже сталкивались с информацией, которую Россия распространяет через свои каналы пропаганды. В тех случаях, когда этот контент все-таки будет отображаться в результатах поиска, необходимо параллельно предлагать варианты сходного контента от более надежных новостных организаций — например, каждый раз, когда пользователю предлагают ссылку на статью или видео RT, необходимо, чтобы рядом автоматически появлялся репортаж «Би-Би-Си» на ту же тему».

Невозможно не оценить благородство г-на посла. Он не предложил просто вымарать из Сети российские каналы или заблокировать контент. Контент как бы будет существовать, но его просто будет затруднительно найти. То есть тратить ресурсы на создание новостей мы можем, а вот получить от их распространения результат у нас, по мысли Макфола, не получится.

Нужно, мол, помогать пользователям социальных сетей и поисковиков правильно думать правильные мысли. Сами ведь они могут не справиться и поверить русским! А ведь лозунг «Верьте русским!» может привести к утрате взаимного доверия между западными избирателями и теми, кого они должны избирать.

Может так получиться, что на Украине — вовсе не реформы или борьба с российским вторжением, а неонацистский переворот и гражданская война. Что следствие по делу MH17 ангажировано и с первого дня пользуется сфабрикованными СБУ уликами. Что сын нынешнего президента США погряз в киевской коррупции. В общем, много чего можно будет обнаружить, если это вовремя не закопать поглубже — с помощью специальных правок в кодах поисковиков и социальных сетей.

Насколько вероятно, что рекомендации Макфола будут реализованы? На мой взгляд, вероятность стремится к 100%.

По мере развития конфликта между развивающимися Россией с Китаем и погружающимися в кризис странами Запада последний будет вовлекать в противостояние все большее число собственных институтов, превращая их в инструменты противостояния и сдерживания.

Иными словами, все больше институтов будут выполнять не свойственные им ранее функции, одновременно утрачивая способность реализовывать те функции, ради которых они создавались.

К примеру, информационные гиганты, превращаясь в инструмент пропаганды и ограничения информационной политики России, будут сначала постепенно, а затем все быстрее утрачивать способность к поиску и анализу реальной информации. Они будут развиваться как средство контроля, но деградировать как медийные платформы. В конечном итоге, они потеряют то, что сделало их глобальной силой, и превратятся в локальные национальные инструменты.

Наша проблема в том, что нам пока нечего предложить для заполнения этого потенциального вакуума.

Отечественные IT-гиганты явно не готовы к тому, чтобы выполнять замещающую роль. Национальные видео- и стриминговые платформы практически отсутствуют. Те же площадки, что теоретически способны заместить Google и Facebook, на данный момент сами во многом ведут аналогичную с западными ресурсами политику в отношении нашей страны.

Не готова и законодательная база по защите прав российских пользователей и воздействию на глобальные IT-сервисы. Скажем, вчера Турция запретила размещение рекламы в социальных сетях Twitter, Periscope и Pinterest до того, как они откроют официальные представительства в стране. Теперь любой инфогигант обязан иметь в Турции своего представителя, которого Анкара могла бы вызвать и надрать уши.

У нас же пока не дошло ни до идеи представительства, ни до перемещения модераторов в Россию, ни до идеи запрета рекламы, хотя ваш покорный слуга пишет об этом как о необходимости уже не один год. Проще говоря, мы не подготовились к уже начинающемуся цифровому противостоянию даже теоретически.

К счастью, мы успели хотя бы провести работы, делающие невозможным блокировку Интернета в России из за рубежа. Но этого — недостаточно.

В цифровом веке наличие собственных цифровых сервисов — критически необходимое условие для сохранения суверенитета государства. Чтобы действительно иметь такие платформы, нам нужно выработать понимание того, при каких условиях мы можем считать их «нашими». Мы должны понимать источники их прибыли, их интересы и законы их развития.

Без этого понимания и без воли изменять отечественный рынок цифровых услуг Россия может только рассуждать о суверенитете в XXI веке.