Зеленский не смог проконтролировать открытие детского сада под Луцком

Киев, 21 января. Детский сад в селе Крупа под Луцком не заработал до Нового года, как обещал президент Украины Владимир Зеленский. Сюжет об этом появился в украинских СМИ.

Детский сад возводился в украинском селе в рамках программы «Большая стройка». Владимир Зеленский во время визита на Волынь в июле прошлого года пообещал, что дошкольное учреждение начнет работу до новогодних праздников, однако слово не сдержал. Тогда организация была готова на 80%. В настоящее время, в саду до сих пор ведутся ремонтные работы, а мастера ликвидируют подтопления подвала и чинят систему отопления.

«Когда приезжал президент, инспектировал строительство с головой ОТГ, то он был готов на 80%. Сейчас приборы обогрева, которые там есть, не соответствуют проектной мощности, чтобы обогреть заведение», — прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Чулипа.

Чулипа также отметил, что все средства, предусмотренные на проект, были выделены.

Руководство детского сада уже давно составило списки детей, от родителей поступили 60 заявлений. Организация рассчитана на 105 мест для воспитанников. Все с нетерпением ждут завершения ремонтных работ.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что аналитик оценил рейтинг президента Владимира Зеленского.