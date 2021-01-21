От Москвы до Голливуда: лучшие роли Светланы Ходченковой

Сегодня заслуженной артистке России, привлекательной Светлане Ходченковой исполнилось 38 лет. ФАН поздравляет талантливую актрису с днем рождения и вспоминает лучшие фильмы с ее участием.

Благословите женщину (2003)

Первая серьезная роль юной Светланы в фильме Станислава Говорухина оказалась самой запоминающейся в ее карьере. Несмотря на нежный возраст, Свете тогда едва исполнилось 20 лет, начинающая актриса вошла в образ как нельзя лучше. На экране Ходченкова сумела выразить все переживания молодой наивной девушки, слепо влюбленной в военного Александра. Героиня Светланы проходит сквозь все тяготы армейского быта и стойко терпит не лучшее отношение со стороны горячо любимого мужа.

Пять невест (2011)

Оригинальная, но при этом очаровательная романтическая комедия Карена Оганесяна, действия которой происходят в мае 1945 года сразу после победы нашей страны над фашизмом. Пока все ликуют, воинов-героев не желают отпускать из оккупированного Берлина, нагружая их новой работой. Одному из них повезло больше, чем остальным — Лешу Каверина отправляют в командировку на родину. Сослуживцы Каверина простят Алексея найти им невест и жениться на девушках, используя их удостоверения. Леша должен успеть зарегистрировать отношения с пятью девушками в течение 24 часов. Светлана Ходченкова исполняет роль милой и доброй Насти, которая запала в душу одному из друзей главного героя.

Удиви меня (2012)

Драма Андрея Щербинина, пронизывающая до глубины души. Героиня многогранной Светланы Ходченковой — неотразимая Багира, зарабатывающая большие деньги обманным путем. Майор Зубов влюбляется в девушку и даже представить себе не может, что его любимая — та самая преступница, на след которой он отчаянно пытается выйти. Финал оставляет чувство горечи, но фильм стоит того, чтобы его посмотреть тихим зимним вечером.

Росомаха: Бессмертный (2013)

Голливудская работа Ходченковой, где она снималась со всемирно известными актерами, чего стоит только Хью Джекман. Роль заклятого врага Росомахи — обольстительной злодейки Гадюки — в культовом блокбастере впечатлила как саму Светлану и ее поклонников, так и недоброжелателей, наконец улицезревших в Ходченковой бесконечный актерский потенциал. Артистка до сих пор не понимает, почему из бесконечного количества претендентов эту работу доверили именно ей.

На острие (2020)

Качественная российская спортивная драма с харизматичный Светланой Ходченковой и яркой Стасей Милославской. В кинокартине рассказывается о двух непримиримых соперницах-саблистках, яростная борьба которых заведет их слишком далеко. Александра Покровская в исполнении Ходченковой — лучшая спортсменка мира, уверенная в своем превосходстве. У знаменитой, богатой и счастливой Покровской нет только олимпийского золота, ради которого она может пойти на все, что угодно. Путь к заветной мечте ей преградит юная, но дерзкая Кира Егорова, приехавшая из провинции и моментально покорившая Москву. Одна из девушек должна оказаться сильнее и войти в историю победительницей. Фееричное фехтование и мощный накал страстей гарантированы.

Ранее российские зрители назвали Светлану Ходченкову актрисой десятилетия отечественного кинематографа. Съемки в наибольшем количестве проектов и премия «Золотой Орел» за лучшую роль второго плана сделали ее абсолютным лидером по работоспособности среди российских актрис. Также дополнительные баллы Ходченковой принесло участие в двух западных проектах.