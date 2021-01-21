Профсоюзы Бразилии сами наладили поставки кислорода из Венесуэлы

Манаус, 21 января. Форум бразильских федеральных профсоюзов (FCS) заключил соглашение с правительством Николаса Мадуро о еженедельных поставках кислорода для системы здравоохранения столицы штата Амазонас города Манаус. Об этом сообщает бразильское издание Folha de São Paulo.

«Мы показали, как работает дипломатия рабочих», — объявил Форум профсоюзов в своем заявлении.

Венесуэла будет еженедельно доставлять цистерны с кислородом к границе штатов двух стран — венесуэльского Амасонаса и бразильской Рораймы. Дальнейшую транспортировку жизненно важного груза до Манауса (около 970 километров) берет на себя CUT.

«Это соглашение – достижение профсоюзного движения, рабочего класса. Оно вновь показывает, что мы можем действовать единым фронтом против некомпетентного и преступного федерального правительства, чтобы спасать жизни людей. Кроме этого, соглашение подтверждает солидарность между Бразилией и Венесуэлой во время эпидемиологического кризиса, который охватил нашу страну. Выражаем огромную благодарность венесуэльскому народу и президенту Николасу Мадуро», — заявил Сержио Нобре, председатель крупнейшего профсоюза Бразилии «Центральное объединение рабочих» (CUT).

Acabei de me reunir, virtualmente, com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza. Fechamos acordo de colaboração para que a CUT e o Fórum das Centrais ajudem o governo venezuelano a ampliar a doação de oxigênio a Manaus. Pela vida. pic.twitter.com/ELjHPzTswh — SergioNobre (@CutNobre) January 19, 2021

Коллапс в Манаусе

На прошлой неделе система здравоохранения города Манаус в штате Амазонас не выдержала нагрузки из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. К 15 января больницы оказались переполнены; более 750 пациентов с коронавирусом были переведены в медицинские учреждения других регионов Бразилии.

Десятки скончались из-за острой нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ. Поскольку местные производители оказались не в состоянии разобраться с ситуацией, частная компания White Martins обратилась за помощью к руководству Венесуэлы. Правительство Мадуро и губернатор Амазонаса Уилсон Лима поддержали инициативу, и ночью 19 января в Манаус прибыла первая партия из пяти грузовиков со 107 000 литров кислорода.

Covid-19 em Manaus: caminhões com oxigênio venezuelano chegam à capital do Amazonas



Chegaram na noite de terça-feira a Manaus caminhões com oxigênio doado pela Venezuela. A ajuda chega no momento em que o estado sofre escassez em meio à segunda onda da pandemia de coronavírus pic.twitter.com/BYQaZwrjiu — UOL Notícias (@UOLNoticias) January 20, 2021

#Ajuda | Movimentos populares fazem ato em frente a Embaixada da Venezuela, em Brasília, nessa terça-feira (19). O carregamento com 100 mil litros de oxigênio foi entregue pela #Venezuela a #Manaus.



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Реакция властей

Президент Бразилии Жаир Болсонару, которого обвиняют в преступной халатности в борьбе с пандемией, вместо слов благодарности посоветовал президенту Венесуэлы заняться проблемами внутри своей страны и стал рассуждать о его физических недугах. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что народ Бразилии стал заложником амбиций своих властей.

«Я сожалею, что Бразилия сталкивается с бойкотом со стороны собственного президента. Мы хорошо знаем, что такое значит бойкот, но в Венесуэле у нас есть правительство, есть президент, который правит для народа и за народ», — сказал дипломат.

Canciller Jorge Arreaza.



Agradecemos esta convocatoria, queremos trabajar con los pueblos. Lamentamos mucho la posición del gobierno de Brasil.



Nosotros sufrimos un bloqueo, pero tenemos un gobierno que nos abre las puertas hacia la esperanza. pic.twitter.com/N40M2FmfPL — Instituto Simón Bolívar (@ISB_VE) January 19, 2021

«Каждый дает то, что имеет», — отметил Арреаса.

Chanceler da Venezuela responde às ofensas de Bolsonaro com uma verdade incontestável:



"Cada um dá o que tem" pic.twitter.com/lM55dM07Qo — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) January 20, 2021

На фоне ужасающей ситуации в Амазонасе и неудачи в переговорах о поставках вакцины AstraZeneca из Индии уровень недоверия президенту Бразилии вырос до рекордных 40%. Издание Antagonista отмечает, что количество поисковых запросов в бразильском Google с формулировкой «Болсонару импичмент» за последние дни выросло на 1400%.