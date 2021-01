Профсоюзы Бразилии сами наладили поставки кислорода из Венесуэлы

Манаус, 21 января. Форум бразильских федеральных профсоюзов (FCS) заключил соглашение с правительством Николаса Мадуро о еженедельных поставках кислорода для системы здравоохранения столицы штата Амазонас города Манаус. Об этом сообщает бразильское издание Folha de São Paulo.

Венесуэла будет еженедельно доставлять цистерны с кислородом к границе штатов двух стран — венесуэльского Амасонаса и бразильской Рораймы. Дальнейшую транспортировку жизненно важного груза до Манауса (около 970 километров) берет на себя CUT.

Acabei de me reunir, virtualmente, com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza. Fechamos acordo de colaboração para que a CUT e o Fórum das Centrais ajudem o governo venezuelano a ampliar a doação de oxigênio a Manaus. Pela vida. pic.twitter.com/ELjHPzTswh

На прошлой неделе система здравоохранения города Манаус в штате Амазонас не выдержала нагрузки из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. К 15 января больницы оказались переполнены; более 750 пациентов с коронавирусом были переведены в медицинские учреждения других регионов Бразилии.

Десятки скончались из-за острой нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ. Поскольку местные производители оказались не в состоянии разобраться с ситуацией, частная компания White Martins обратилась за помощью к руководству Венесуэлы. Правительство Мадуро и губернатор Амазонаса Уилсон Лима поддержали инициативу, и ночью 19 января в Манаус прибыла первая партия из пяти грузовиков со 107 000 литров кислорода.

Covid-19 em Manaus: caminhões com oxigênio venezuelano chegam à capital do Amazonas



Chegaram na noite de terça-feira a Manaus caminhões com oxigênio doado pela Venezuela. A ajuda chega no momento em que o estado sofre escassez em meio à segunda onda da pandemia de coronavírus pic.twitter.com/BYQaZwrjiu