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Латинская Америка

Профсоюзы Бразилии сами наладили поставки кислорода из Венесуэлы

Баллон с кислородом

Манаус, 21 января. Форум бразильских федеральных профсоюзов (FCS) заключил соглашение с правительством Николаса Мадуро о еженедельных поставках кислорода для системы здравоохранения столицы штата Амазонас города Манаус. Об этом сообщает бразильское издание Folha de São Paulo.

«Мы показали, как работает дипломатия рабочих», — объявил Форум профсоюзов в своем заявлении.

Венесуэла будет еженедельно доставлять цистерны с кислородом к границе штатов двух стран — венесуэльского Амасонаса и бразильской Рораймы. Дальнейшую транспортировку жизненно важного груза до Манауса (около 970 километров) берет на себя CUT.

«Это соглашение – достижение профсоюзного движения, рабочего класса. Оно вновь показывает, что мы можем действовать единым фронтом против некомпетентного и преступного федерального правительства, чтобы спасать жизни людей.

Кроме этого, соглашение подтверждает солидарность между Бразилией и Венесуэлой во время эпидемиологического кризиса, который охватил нашу страну. Выражаем огромную благодарность венесуэльскому народу и президенту Николасу Мадуро», — заявил Сержио Нобре, председатель крупнейшего профсоюза Бразилии «Центральное объединение рабочих» (CUT).

Коллапс в Манаусе

На прошлой неделе система здравоохранения города Манаус в штате Амазонас не выдержала нагрузки из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. К 15 января больницы оказались переполнены; более 750 пациентов с коронавирусом были переведены в медицинские учреждения других регионов Бразилии.

Десятки скончались из-за острой нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ. Поскольку местные производители оказались не в состоянии разобраться с ситуацией, частная компания White Martins обратилась за помощью к руководству Венесуэлы. Правительство Мадуро и губернатор Амазонаса Уилсон Лима поддержали инициативу, и ночью 19 января в Манаус прибыла первая партия из пяти грузовиков со 107 000 литров кислорода.

Чумной барак Бразилии

Реакция властей

Президент Бразилии Жаир Болсонару, которого обвиняют в преступной халатности в борьбе с пандемией, вместо слов благодарности посоветовал президенту Венесуэлы заняться проблемами внутри своей страны и стал рассуждать о его физических недугах. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что народ Бразилии стал заложником амбиций своих властей.

«Я сожалею, что Бразилия сталкивается с бойкотом со стороны собственного президента. Мы хорошо знаем, что такое значит бойкот, но в Венесуэле у нас есть правительство, есть президент, который правит для народа и за народ», — сказал дипломат.

«Каждый дает то, что имеет», — отметил Арреаса.

На фоне ужасающей ситуации в Амазонасе и неудачи в переговорах о поставках вакцины AstraZeneca из Индии уровень недоверия президенту Бразилии вырос до рекордных 40%. Издание Antagonista отмечает, что количество поисковых запросов в бразильском Google с формулировкой «Болсонару импичмент» за последние дни выросло на 1400%.

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