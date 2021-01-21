Депутат Бундестага объяснил, почему немцы недовольны размерами своих пенсий

Сколько Германия платит своим пенсионерам, в чем причина недовольства немцев своими пенсиями и почему ФРГ обеспечивает другие государства, рассказал депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Герт в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Может быть, жизнь в Германии выглядит неплохо, но если посмотреть статистику пенсионного обеспечения в Европе, то можно увидеть, что пенсии в Германии самые низкие. Выходя на пенсию, немцы получают 46% от заработка. В Греции же, которую Германия вытащила из финансового коллапса, пенсионеры получают 100% от заработка. А в Нидерландах размер пенсии составляет 120% от заработка», — рассказал Вальдемар Герт.

Депутат Бундестага подчеркнул, что жизнь традиционного немца в принципе ставится под вопрос. Потому что немец, как наследник тех, кто развязал Вторую мировую войну и подвергал гонениям евреев, должен молчать. Поэтому Германия обязана принимать и кормить всех беженцев, а также раздавать всему миру деньги.

«Это, конечно же, вызывает раздражение у немцев. Однако человек, который осмелился высказаться насчет несправедливости немецких пенсий, сразу попадает под определение расиста и националиста. Высказывание о том, что Германия первым делом должна обеспечивать своих граждан, вызывает отторжение у немецкого общества», — сообщил эксперт.

По словам Вальдемара Герта, воспитание, основанное на принципе «Германия всем должна», сейчас дает свои плоды. Политик считает, что здоровый патриотизм и консерватизм должны «встать на правильные рельсы». Поэтому немцы должны объединиться и выстроить свою стратегию изменения ситуации в стране.

Ранее Вальдемар Герт объяснил, почему Ангела Меркель решила покинуть пост канцлера Германии. Депутат отметил, что положение Меркель сейчас непростое.