Полиция Боливии арестовала фальшивомонетчиков из Ла-Паса

Ла-Пас, 21 января. Полиция Боливии ликвидировала подпольное производство фальшивых документов, в том числе банковских депозитов и талонов Национального фонда здравоохранения. Группа фальшивомонетчиков снимала офис на окраине города Ла-Пас, сообщает издание El Deber.

Агенты Специального центра расследований (CEIP) Боливии задержали семь человек, трех мужчин и четырех женщин. При них были найдены поддельные чеки и печати боливийского банка Banco Union, а также страховочные сертификаты и печати Национального фонда здравоохранения. Фальшивомонетчики работали под видом нотариальной конторы.

Как сообщает El Deber, в «нотариальной конторе» на улице Бальивиан были обнаружены купюры номиналом в три боливиано (около 32 руб.), которые фальшивомонетчики превратили в купюры по 100 боливиано (1072 руб.)

Следователи передали дело спецподразделению по борьбе с преступностью Felcc. Изъятые документы, поддельные чеки и бланки были переданы в офис прокурора. Дело квалифицировано как фальшивомонетничество и преступный сговор с целью нанесения ущерба государству.