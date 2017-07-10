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ЛЕНИН
97 лет назад скончался создатель Советской России
ВСЁ ЕЩЁ ЖИВ
В 18 часов 50 минут 21 января 1924 года остановилось сердце Владимира Ильича Ленина. Создатель первого в мировой истории социалистического государства ушел из жизни в возрасте 53 лет в усадьбе Горки Подольского уезда Московской губернии.

Как прошел последний день жизни советского руководителя и что сегодня значит его наследие для России и мира — читайте в материале ФАН.
Исаак Бродский. «Ленин и манифестация». 1919 г.

«Устал так, что ничегошеньки не могу»

Известно, что причиной смерти Ленина стала тяжелая болезнь. Однако все документы, которые касаются недуга и ухода из жизни главного большевика России, остаются засекреченными как минимум до 2024 года — по просьбе внучатой племянницы Ленина Ольги Ульяновой.

Убить вождя мирового пролетариата пытались не раз. Но самым известным стало покушение эсерки Фанни Каплан 30 августа 1918 года на заводе Михельсона в Москве.

Террористка выстрелила в политика трижды — он выжил, а вот она была расстреляна через четыре дня.
Александр Герасимов. «Выстрел в народ (Покушение на В.И. Ленина 30 августа 1918 года)». 1961 г.
С тех пор Ленин часто болел. С 1920 года он постоянно жаловался на страшные головные боли.

В письме Льву Каменеву в марте 1921 года председатель Совнаркома писал:
Владимир Ленин, 1923 год. Репродукция ИТАР-ТАСС
«Вижу, что на съезде, вероятно, не смогу читать доклада. Ухудшение в болезни после трех месяцев лечения явное».

Летом того же года весточку от Ленина получил пролетарский писатель Максим Горький:

«Я устал так, что ничегошеньки не могу».

Болезнь Ленина развивалась стремительно — он падал в обмороки, страдал от головокружений и бессонницы на фоне общей непроходящей нервозности. Остановить это было невозможно, как ни старались лучшие медицинские светила.

К маю 1922 года к этим симптомам добавились боль в животе и рвота, потеря речи, слабость правых конечностей.

Врачи впервые предположили у пациента некое мозговое заболевание неясного характера. Подозревали мозговой артериосклероз, но течение болезни было необычным.
Ленин трактуется сегодня в нашей стране как фигура противоречивая — не кумир мирового пролетариата и всего прогрессивного человечества, как было в годы Советской власти, но и не выходец из ада, уничтоживший «Россию, которую мы потеряли», как было в 1990-е.

Наверное, самая верная его оценка состоит в том, что и сегодня, через 97 лет после его кончины, Ленина не просто помнят — он остается важным фактором актуальной российской идейно-политической жизни.

Говоря словами Владимира Маяковского, «Ленин и сейчас живее всех живых…»

Этот феномен сверхдолгой идейно-политической жизни Ленина не только в отечественном, но и в мировом общественном сознании («красный» Китай тому — самый мощный и яркий пример) не позволяет ни вычеркнуть имя Владимира Ильича из истории, ни рисовать его фигуру исключительно черными красками.

Даже недавний «ленинопад» на соседней Украине, устроенный местными неонацистами, подтверждает эту истину «от противного».
Ноябрь 1922 года стал последним активным месяцем в политической деятельности Владимира Ленина. Уже в декабре состояние его серьезно ухудшилось.

18 декабря ответственным за соблюдение режима, установленного для руководителя медиками, был назначен Иосиф Сталин. Будущий преемник сразу же постановил предоставлять Ленину возможность диктовать не более 5–10 минут, а также запретить все свидания.

Семье и друзьям было запрещено сообщать больному о событиях политической жизни.
Виктор Рейхет. «Ленин на Марсовом поле». 1980 г.

Последний день

Состояние Ленина, между тем, продолжало ухудшаться без видимых причин.

В марте 1923 года с ним случился припадок, в результате которого Ленин полностью утратил речь и остался парализованным на правую сторону тела.

Утром 21 января 1924 года Ленину стало лучше. Проснувшись, он захотел есть, и врачи заключили, что состояние его стабильно.

А потом началась агония…
Все больше и больше клокотало у него в груди. Бессознательнее становился взгляд. Владимир Александрович и Петр Петрович (медбрат и охранник) держали его почти на весу на руках, временами он глухо стонал, судорога пробегала по телу, я держала его сначала за горячую мокрую руку, потом только смотрела, как кровью окрасился платок, как печать смерти ложилась на мертвенно побледневшее лицо»,
— писала Надежда Крупская о муже.
В 17:30 у Ленина начались судороги, наступило бессознательное состояние.

В 18:00 он утратил сознание, усилились судороги, еще через полчаса температура его тела поднялась до 42,3 градуса.

В 18:50 лицо вождя вдруг побагровело, и он сделал глубокий вдох — который оказался последним перед мгновенной смертью.

Так умер Владимир Ильич Ленин.
Сергей Меркуров. Скульптура «Похороны вождя» в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Василий Егоров/ТАСС

Всесоюзный траур

Сообщить трагическую весь на заседании XI съезда советов выпало председателю ВЦИК Михаилу Калинину.

Делегаты отреагировали испуганными вскриками, кто-то зарыдал. Члены президиума Лев Каменев и Григорий Зиновьев, уронив головы на стол, плакали, как дети.

Съезд принял решение об объявлении всесоюзного траура.
Транспортировка тела Ленина к станции, 1924 г.
Скульптору Сергею Меркурову поручили в кратчайшие сроки снять с лица и рук Ленина гипсовую маску. Известному столичному патологоанатому Алексею Абрикосову — провести вскрытие тела и забальзамировать.

Из Горок в Москву тело Ленина в специальном поезде доставили на Саратовский вокзал (Павелецкий) днем 23 января.
Встреча траурного поезда с телом Ленина на Павелецком вокзале. Фотохроника ТАСС
С 19 часов 23 января в Колонном зале Дома Союзов был открыт доступ граждан к гробу покойного для прощания.

За трое суток проститься с Лениным пришли более миллиона граждан страны.

В этот же день ЦИК СССР постановил построить у Кремлевской стены склеп для сохранения тела вождя «среди братских могил борцов Октябрьской революции» и открыть его для посещений. Одновременно была создана комиссия по устройству будущего мавзолея.

Чертежи поручили подготовить архитектору Алексею Щусеву.
Похороны Ленина. Гроб несут Иосиф Сталин, Лев Каменев, Михаил Томский, Михаил Калинин, Николай Бухарин, Григорий Зиновьев, Вячеслав Молотов. wikipedia.org
Архитектор справился с задачей всего за несколько часов — склеп предстояло возвести за трое суток, оставшихся до похорон.

К утру 24 января проект Щусева был утвержден, и началось строительство деревянного мавзолея на Красной площади.
Если попытаться максимально дистанцироваться от субъективных симпатий и антипатий, придется признать, что опыт советской модернизации исторической России, которая осуществлялась в основном по ленинским лекалам, был одним из самых успешных, эффективных и относительно бескровных в мировой истории.

Во всяком случае, то, что традиционно называется у нас Гражданской войной 1918–1922 годов, было, по сути, иностранной прокси-интервенцией против нашей страны с целью разделить ее на множество псевдо-суверенных государств, находящихся в колониальной зависимости от государств тогдашней Антанты. Те же, по сути, цели преследовало и нацистское вторжение Третьего рейха («единой Европы») в 1941 году.

Единство страны и русской цивилизации в условиях запредельного внешнего давления сохранили не кто-либо еще, а сторонники Ленина. И не просто сохранили, но придали ему новое качество, обеспечив выдвижение страны на вершины мировой цивилизации.

За годы СССР сотни миллионов людей из бывших низов общества, целые этносы получили возможности, о которых вне и без реализаций «матрицы» ленинских идей не могли даже мечтать. То же самое — пусть в несколько иных формах — происходило и в бывших колониях, и в самих метрополиях ХХ века.

Три мавзолея

В 8:27 минут 27 января в почетный караул встали Иосиф Сталин, Михаил Калинин и ленинградские рабочие.

В 9:20 минут гроб с телом Ленина под траурную музыку вынесли из Дома Союзов и понесли к Красной площади. В 9:43 гроб установили в центре зала мавзолея на возвышении.

Так тело вождя осталось на Красной площади на долгие годы.
Мавзолей Ленина. Первая деревянная постройка. Фотохроника ТАСС
Недостатки наспех сколоченного мавзолея выявились почти сразу: лестница была слишком узкой, траурный зал — слишком маленьким, температура в нем при скоплении людей быстро повышалась, что представляло опасность для сохранности тела.

В марте 1924 года мавзолей закрыли — и заодно перебальзамировали тело вождя.

Создать проект улучшенного мавзолея снова выпало Щусеву.
«Я искал аналоги во всей истории архитектуры. Форму пирамид для мавзолея на Красной площади я нашел неподходящей. «Ленин умер, но дело его живет» — вот, мне казалось, та идея, которая должна быть выражена в архитектуре его мавзолея. Исходя из этого, я создал композицию ступенчатого памятника»,
— вспоминал позже архитектор.
Второй деревянный вариант Мавзолея Ленина. 1925 г. Bundesarchiv, Bild 102-01169 / CC-BY-SA 3.0
Второй деревянный мавзолей функционировал до 1929 года, после чего был заменен на каменный — Щусев на основе старых эскизов создал новые чертежи и сделал макет.

Так на Красной площади появился последний вариант Мавзолея Ленина. Споры вокруг него не утихают и по сей день.
Я считаю, что Ленина нужно просто похоронить в самом мавзолее. Он будет как памятник, посвященный серьезному периоду нашей истории. Ведь Ленин — человек, сыгравший в нем значительную роль»,
— заявил ФАН директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Можно ли было в тех условиях достичь сравнимых результатов с меньшими затратами и жертвами — вопрос более чем дискуссионный, который не может и не должна выходить за рамки альтернативной, имеющей сослагательное «если бы» наклонение, истории. Поэтому «проблема Ленина» — это всего лишь обратная сторона «ресурса Ленина».

Неиспользуемый ресурс, как известно, становится проблемой, и наоборот. Не случайно те самые силы, которые в 1990-е уничтожали Ленина и все советское, утратив полноту власти в нашей стране, теперь переобуваются в прыжке с «левым поворотом», который некогда провозгласил беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Поэтому «ресурс Ленина» рано выбрасывать на свалку истории — он еще требует своего изучения, осознания и применения. Особенно в ситуации распада глобального рынка и связанной с ним смерти либерал-капитализма.
В России Ленина уважают десятки миллионов человек, в основном люди пенсионного возраста, которые и создали нашу страну. Мы пользуемся дорогами, школами, больницами, университетами — а ведь все это построили они. Для них захоронить Ленина — это словно подготовка к их собственному захоронению. Политически, во всяком случае»,
— напомнил в разговоре с ФАН политолог Сергей Марков.
Возможное захоронение тела Ленина Марков назвал общественным оскорблением десятков миллионов людей.

По его мнению, можно будет вернуться к этому вопросу лишь тогда, когда он выйдет из центра общественного внимания, когда абсолютное большинство людей будут согласны, что такое перезахоронение должно быть.

Сейчас это время еще не пришло.
Михаил Хмелько. «Триумф победившей Родины». 1949 г.
Владимир Винников, Армине Майрикян, Юлия Малькова

Иллюстрации: ТАСС и wikipedia.org