Если попытаться максимально дистанцироваться от субъективных симпатий и антипатий, придется признать, что опыт советской модернизации исторической России, которая осуществлялась в основном по ленинским лекалам, был одним из самых успешных, эффективных и относительно бескровных в мировой истории.



Во всяком случае, то, что традиционно называется у нас Гражданской войной 1918–1922 годов, было, по сути, иностранной прокси-интервенцией против нашей страны с целью разделить ее на множество псевдо-суверенных государств, находящихся в колониальной зависимости от государств тогдашней Антанты. Те же, по сути, цели преследовало и нацистское вторжение Третьего рейха («единой Европы») в 1941 году.



Единство страны и русской цивилизации в условиях запредельного внешнего давления сохранили не кто-либо еще, а сторонники Ленина. И не просто сохранили, но придали ему новое качество, обеспечив выдвижение страны на вершины мировой цивилизации.



За годы СССР сотни миллионов людей из бывших низов общества, целые этносы получили возможности, о которых вне и без реализаций «матрицы» ленинских идей не могли даже мечтать. То же самое — пусть в несколько иных формах — происходило и в бывших колониях, и в самих метрополиях ХХ века.

