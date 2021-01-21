Политолог: Джо Байден начал репрессии против спонсоров Дональда Трампа

Санкт-Петербург, 21 января. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что новая администрация США начала экономические репрессии против крупных американских компаний, спонсирующих Республиканскую партию и избирательную кампанию экс-президента Дональда Трампа.

«Сейчас все обсуждают в Америке и Канаде закрытие проекта по строительству нефтепровода Keystone XL. Это ударило по канадскому бизнесу настолько, что в Канаде сейчас говорят о санкциях в отношении США. Но наблюдатели не заметили важный момент — среди бенефициаров проекта Keystone XL есть компания империи братьев Кох — главных спонсоров Республиканской партии. То есть этот запрет — удар демократов по политическим спонсорам своих главных политических оппонентов. Это к вопросу о том, стоит ли верить в честность американской политики, в непредвзятость, в отсутствие партийного подхода в бизнес-интересах», — заявил Владимир Корнилов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Первые шаги Джо Байдена на посту президента США. Как защитить Россию и мир от щупалец американской демократии?».

По мнению политолога, администрация Джо Байдена будет тщательно выяснять по каждому проекту, кто за ним стоит. Особенно в нефтегазовой сфере, потому что, по его словам, нефтегазовые бароны поддерживали Трампа и теперь будут за это наказаны.

Если так демократы ведут себя в США, считает эксперт, то ожидать послаблений новой американской администрации в адрес РФ и российских компаний тем более не приходится.