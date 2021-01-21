Главный раввин Петербурга объяснил свое решение привиться от COVID-19 «Спутником V»

Главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» в одной из поликлиник Адмиралтейского района. Тем самым раввин подал пример не только петербургской еврейской общине (многие члены которой также прошли вакцинацию), но и другим петербуржцам. В комментарии ФАН раввин Певзнер рассказал, чем он руководствовался, решив воспользоваться новой российской вакциной, и как иудаизм регулирует отношение к медицине.

«Хочу сразу предупредить: у меня нет задачи кого-то убеждать что-то делать — тут каждый принимает собственное решение, естественно, после консультации с врачом, — отметил духовный лидер еврейской общины Петербурга. — Но я исходил из простой логики: мы доверяем медицине нашу жизнь. Благодаря медицине и врачам продолжительность жизни за последние 40 лет серьезно увеличилась: сегодня люди живут гораздо дольше, чем жили раньше. Каждый из нас знает на личном опыте, как медицина помогает».

Что касается защиты от новой коронавирусной инфекции, то, по мнению Певзнера, тот факт, что вакцина против COVID-19 была создана слишком быстро, вполне объясним и не должен пугать.

«Да, вакцина [«Спутник V»] создана быстро, но она создавалась на основе опыта, который был накоплен годами. Создатели этот опыт использовали, сделав наилучший вариант вакцины, возможный на сегодняшний день», — говорит раввин.

Раввин Певзнер также напомнил о важнейшем принципе иудаизма — приоритете человеческой жизни и здоровья. Людям необходима защита от заболевания COVID-19, которое может стать смертельным, говорит он.

«Как мы понимаем, есть задача жить, — поясняет раввин. — Если вокруг пандемия, и мы видим, как она опасна, к каким жертвам приводит, мы должны понимать, что никто не может считать себя защищенным. Даже если человек чувствует себя абсолютно здоровым. Мы прекрасно знаем много случаев, как человек чувствовал себя совершенно здоровым, но в течение нескольких дней все менялось. Поэтому, если появляется возможность защититься от этого заболевания, конечно, это надо сделать. Да, стопроцентной защиты пока не изобретено. Но мне кажется, привиться — гораздо лучше, чем заразиться. Нужно продолжать жить и двигаться вперед с Божьей помощью. Думаю, прививка — это лучший вариант на сегодняшний день».

Главный раввин Петербурга призвал доверять в этом вопросе медицине, напомнив, что еврейская религия чрезвычайно высоко ценит врачей и медицинские знания.

«Есть еврейские законы, на которые мы опираемся, полагаясь на мнение врачей. Врачи в нашем понимании являются агентами Бога, его посланниками, посланными помочь нам. Поэтому, прислушиваясь к врачам, мы следуем еврейскому закону. Если врачи нам что-то советуют, надо слушаться», — подчеркнул Менахем-Мендл Певзнер.

В России с 18 января 2021 года началась массовая вакцинация от COVID-19. В РФ в гражданском обороте пока только одна вакцина — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V». Российский препарат уже закупили многие страны.

Мировым лидером по проценту привитых от коронавируса на сегодняшний день является Израиль — там вакцину получили более 20% населения. Вакцинируют израильтян в основном препаратом производства фирмы Pfizer.

На 21 января в мире зарегистрировано более 96 млн случаев COVID-19. Количество скончавшихся от этого заболевания только по официальным данным уже перевалило за два миллиона человек.