Депутат бундестага назвал причину ухода Меркель с должности канцлера

Санкт-Петербург, 21 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и откажется баллотироваться на новый срок в 2021 году. Известно, что потенциальным преемником Ангелы Меркель является Армин Лашет. Почему Ангела Меркель решила покинуть пост канцлера Германии, рассказал депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Герт в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Положение Ангелы Меркель сейчас непростое. Она находится между Россией и Америкой. Я понимаю, насколько тяжело принимать решения в интересах своей страны, понимая, что можно попасть под молоток США. Соединенные Штаты могут в один присест завалить всю автомобильную индустрию Германии. Поэтому Ангеле Меркель приходится лавировать между двумя государствами. Я думаю, она не стала бы выставляться и на действующий период руководства. Было видно, что Меркель готова была уйти с поста, но после поездки в США она опять окрылилась и еще четыре года руководила страной», — рассказал Вальдемар Герт, подчеркнув, что Меркель физически устала от руководства.

Наряду с этим депутат бундестага сообщил имена возможных кандидатов на пост главы ФРГ.

«Армин Лашет продолжит многолетнюю стратегию Ангелы Меркель. Она выставила на роль канцлера своего приемника и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За все эти годы ее стратегия выживания заключалась в выставлении вокруг себя сильных личностей, которые по сути таковыми не являются. При всем этом правление Ангелы Меркель выглядит стабильно и безопасно», — объяснил эксперт.

Депутат также отметил, что Лашет может обеспечить Меркель безопасный уход из политики, если она на это решится.

Отметим, выборы в бундестаг назначены на 26 сентября 2021 года. Новое правительство будет сформировано по итогам голосования. Также на пресс-конференции в Берлине Ангела Меркель заявила, что хотела бы, чтобы процесс формирования следующего правительства прошел как можно быстрее.