Отбившаяся от рук Европа может стать первым вызовом для Байдена

Джо Байден начал свой первый рабочий день в качестве 46-го президента Соединенных Штатов с устрашающего списка внешнеполитических вызовов. Новой администрации предстоит справиться с большими испытаниями, стоящими перед США, включая усиление Китая, распространение ядерного оружия, изменение климата и необходимость укрепления НАТО. Однако первостепенной проблемой нового президента США станет «отбившаяся от рук» Европа и ее соглашение с Китаем.

В прошлом месяце Евросоюз и Китай договорились о заключении инвестиционного соглашения. И хотя условия его еще неизвестны, главная его цель ясна — торговые отношения, основанные на общих стандартах. В Брюсселе уверены, что сделка свяжет ЕС и Китай новыми «инвестиционными отношениями, основанными на ценностях», которые защитят трудовые и экологические стандарты и помогут укоренить роль Китая в мире.

Однако в Вашингтоне это соглашение воспринимают иначе. Брюссель пошел на сделку, несмотря на просьбу США отказаться от нее. Это в очередной раз доказывает, что Европа не готова консультироваться с США перед подписанием столь важного соглашения. В Европе уверены, связи Вашингтона и Брюсселя не предполагают послушания.

Сделка ЕС с Китаем может стать демонстрацией не европейской силы в принятии решений, а, наоборот, слабости. Европа может столкнуться с еще более серьезными вызовами, чем те, с которыми в начале этого года столкнулась Америка.

По данным Всемирного банка, в 2007 году после многих лет устойчивого роста экономика ЕС была немного больше, чем экономика США, и обе были значительно больше, чем экономика Китая. К 2019 году американская экономика выросла примерно на 50%, тогда как экономика ЕС практически не изменилась. Между тем Китай почти догнал ЕС.

Экономист Китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус считает, что тенденция последнего десятилетия очевидна: возрождение США и застой Европы. С 2010 года доля США в мировой экономике не только сохранилась, но и увеличилась с 23% до 25%. А доля Европы сократилась с 21,5% до 17,5% (даже с учетом Британии).

С точки зрения экономического веса, именно Европа находится в относительном упадке, а не Соединенные Штаты. Спад европейской экономики не столь очевиден — это медленная устойчивая деградация. Европейские дипломаты обеспокоены тем, что на континенте просто нет промышленной или технологической базы, чтобы конкурировать с США или Китаем. С выходом Великобритании из ЕС в Европе остался только один университет в топ-50 в мире.

Несмотря на то, что ЕС продемонстрировал замечательное политическое единство по поводу Brexit, он остается политически слабой конфедерацией государств, которые имеют чрезвычайно разные экономики и интересы, характеризующиеся более высоким уровнем экономического неравенства.

Есть два стратегических расчета, которые Байден должен рассмотреть, и оба они проблематичны. Во-первых, движущей силой этой сделки была Ангела Меркель, которая отвергает саму идею объединения демократий для сдерживания роста Китая. Вторая проблема для Байдена заключается в том, что Европа может попытаться достичь экономической независимости, что крайне нежелательно для США.

В Вашингтоне уверены, что сделка не принесет никаких выгод Европе, зато позволит Китаю уверенно занять место мирового лидера. Для Байдена выбор проще, потому что его администрация не будет пытаться восстановить трансатлантические отношения. Однако в долгосрочной перспективе более серьезной проблемой может оказаться не европейская независимость, а европейская слабость.